Gempa Susulan di Bekasi dengan Kekuatan Lebih Rendah Magnitudo 2,1

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
WILAYAH Bekasi diguncang dua kali gempa bumi pada Rabu (20/8). Gempa pertama tercatat dengan magnitudo 4,9 pada pukul 19.54 WIB, sementara gempa susulan yang terjadi beberapa menit kemudian memiliki kekuatan yang lebih rendah, yakni magnitudo 2,1, yang terjadi pada pukul 20.16 WIB.
Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa pertama dengan magnitudo 4,9 terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 km. Lokasi gempa tercatat di koordinat 6.48 LS dan 107.24 BT, sekitar 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa ini juga dirasakan hingga wilayah Jakarta.
Pada pukul 20.16 WIB, gempa susulan tercatat dengan kekuatan lebih rendah, yakni magnitudo 2,1, dengan pusat gempa yang sama. Lokasi gempa susulan berada di koordinat 6.48 LS dan 107.22 BT, sekitar 13 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 km.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan mengenai kerusakan besar atau korban akibat kedua gempa tersebut. Meskipun demikian, warga di sekitar daerah Bekasi dan Jakarta merasakan getaran cukup kuat, terutama pada gempa pertama.
"Engga berasa, semoga semua aman," ungkap salah satu warga Bekasi, Rina Siti Chodijah.
BMKG mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, meskipun kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan gempa utama yang terjadi. (X/Z-10)
BMKG mencatat lima kali gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Barat sepanjang Rabu (20/8). Getarannya dirasakan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, hingga Bekasi.
KCIC membatalkan delapan perjalanan kereta cepat Whoosh pada Rabu malam (20/8), setelah gempa berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Jakarta dan sekitarnya kembali normal setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan jalur kereta aman seteah gempa di Bekasi
Beredar video kerusakan Puskesmas Purwasari, Karawang, dengan klaim bahwa bangunan itu roboh akibat gempa. BNPB memastikan itu hoaks.
Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa terletak di koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, tepatnya 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada kedalaman 10 km.
KCIC membatalkan delapan perjalanan kereta cepat Whoosh pada Rabu malam (20/8), setelah gempa berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
BMKG mencatat lima kali gempa bumi terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat dalam sehari pada Rabu (20/8). Gempa itu dirasakan masyarakat di Bandung Barat, Purwakarta, hingga Kabupaten Bekasi.
Litologi penyusun wilayah ini terdiri atas batuan sedimen berumur Tersier, batuan gunung api berumur kuarter, serta endapan aluvium berumur Resen.
Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Jakarta dan sekitarnya kembali normal setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan jalur kereta aman seteah gempa di Bekasi
Joni pun membenarkan bahwa perjalanan KRL sempat diberhentikan sementara agar petugas dapat memastikan keamanan perlintasan.
Beredar video kerusakan Puskesmas Purwasari, Karawang, dengan klaim bahwa bangunan itu roboh akibat gempa. BNPB memastikan itu hoaks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved