Gempa Susulan di Bekasi dengan Kekuatan Lebih Rendah Magnitudo 2,1

Gempa susulan di Bekasi.(Dok. BMKG)

WILAYAH Bekasi diguncang dua kali gempa bumi pada Rabu (20/8). Gempa pertama tercatat dengan magnitudo 4,9 pada pukul 19.54 WIB, sementara gempa susulan yang terjadi beberapa menit kemudian memiliki kekuatan yang lebih rendah, yakni magnitudo 2,1, yang terjadi pada pukul 20.16 WIB.

Informasi Gempa Berdasarkan BMKG

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa pertama dengan magnitudo 4,9 terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 km. Lokasi gempa tercatat di koordinat 6.48 LS dan 107.24 BT, sekitar 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa ini juga dirasakan hingga wilayah Jakarta.

Pada pukul 20.16 WIB, gempa susulan tercatat dengan kekuatan lebih rendah, yakni magnitudo 2,1, dengan pusat gempa yang sama. Lokasi gempa susulan berada di koordinat 6.48 LS dan 107.22 BT, sekitar 13 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 km.

Tidak Ada Laporan Kerusakan

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan mengenai kerusakan besar atau korban akibat kedua gempa tersebut. Meskipun demikian, warga di sekitar daerah Bekasi dan Jakarta merasakan getaran cukup kuat, terutama pada gempa pertama.

"Engga berasa, semoga semua aman," ungkap salah satu warga Bekasi, Rina Siti Chodijah.

BMKG mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, meskipun kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan gempa utama yang terjadi. (X/Z-10)