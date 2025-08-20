Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Gempa Bekasi, KCIC Batalkan 8 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh

Akmal Fauzi
20/8/2025 23:02
Gempa Bekasi, KCIC Batalkan 8 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh
Kereta Cepat Whoosh(MI/Adam Dwi)

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membatalkan delapan perjalanan kereta cepat Whoosh pada Rabu malam (20/8), setelah gempa berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Manajer Corporate Communication KCIC, Eva Chaerunisa, menjelaskan pembatalan berlaku untuk jadwal keberangkatan pukul 20.00 hingga 21.25 WIB yang belum sempat diberangkatkan.

“Notifikasi gempa tersebut terdeteksi melalui sistem earth quake early warning system yang terpasang di sepanjang jalur Whoosh, sehingga perjalanan dapat langsung diamankan,” kata Eva dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/8).

Baca juga : Gempa M 5 Mengguncang Bandung, Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Dibatalkan

Daftar perjalanan yang dibatalkan:

  • Dari Stasiun Halim: G1057, G1059, G1061, G1063
  • Dari Stasiun Tegalluar: G1058, G1060, G1062, G1064

KCIC memastikan penumpang yang terdampak berhak mendapatkan pengembalian bea tiket 100%. Proses refund dapat dilakukan di loket stasiun hingga H+3 setelah jadwal keberangkatan, baik secara tunai maupun melalui transfer.

"Penumpang yang terdampak pembatalan akan mendapatkan fasilitas pengembalian bea tiket 100%," kata Eva. 

Selain itu, KCIC juga menyediakan alternatif perjalanan. Sejumlah penumpang dari Stasiun Padalarang diarahkan menggunakan KA Pangandaran relasi Padalarang–Gambir yang berangkat pukul 22.21 WIB. Perusahaan juga berkoordinasi dengan mitra transportasi daring untuk memastikan penumpang tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan nyaman.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat lima kali gempa bumi mengguncang beberapa wilayah di Jawa Barat sepanjang Rabu. Getarannya dirasakan masyarakat di Bandung Barat, Purwakarta, hingga Bekasi. (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved