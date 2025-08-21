13 Gempa Susulan Terjadi di Jawa Barat

Ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, hingga Kamis (12/8) pagi, ada 13 gempa susulan yang mengguncang wilayah Jawa Barat.

"Jumlah event susulan sebanyak 13. Magnitudo terbesar M3,9 dan magnitudo terkecil M1,7," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Kamis (21/8).

Gempa susulan tersebut di antaranya terjadi pada Rabu (20/8) pukul 20:16 WIB dengan kekuatan M2,1, selanjutnya pada pukul 21:04 WIB dengan kekuatan M1,9, lalu pada pukul 21:47 WIB M2,3. Gempa susulan berikutnya terjadi pada pukul 22:00 WIB dengan kekuatan M2,2, pukul 22:39 WIB dengan kekuatan M3,9 dan pukul 22:56 WIB dengan kekuatan M2,8.

Baca juga : Gempa Magnitudo 4,9 di Jawa Barat Dipicu Segmen Citarum

Seperti diketahui, pada Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 19:54:55 WIB, wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M 4,7.

Episenter gempa Bekasi ini terletak pada koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km. (E-3)