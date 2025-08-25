BMKG: Gempa Bekasi 2025 Mengingatkan pada Gempa Merusak Karawang 1862

Ilustrasi(Freepik.com)

GEMPA berkekuatan M4,7 yang mengguncang Purwakarta, Karawang, Bekasi, Jakarta, dan Depok pada Rabu (20/8/2025) kembali membuka memori sejarah kegempaan di Jawa Barat. BMKG mencatat, gempa serupa pernah terjadi pada tahun 1862 di Karawang dengan kekuatan diperkirakan M5,8.

“Gempa Karawang 1862 dipicu aktivitas Sesar Baribis, yang kini dikenal sebagai West Java Back Arc Thrust. Peristiwa itu menimbulkan kerusakan signifikan, meski dokumentasinya tidak selengkap gempa besar lain di Indonesia,” ujar Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono.

Seperti pada abad ke-19, gempa Bekasi 2025 juga dipicu oleh sesar yang sama. Hal ini menjadi pengingat bahwa ancaman gempa darat di Jawa Barat bukan hanya catatan sejarah, tetapi potensi nyata yang harus diwaspadai masyarakat hingga kini.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan mitigasi, antara lain dengan memperkuat struktur bangunan rumah, menata furnitur agar aman saat guncangan, dan rutin melakukan latihan evakuasi. (H-2)