KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Atalya Puspa    
25/8/2025 15:22
BMKG: Gempa Bekasi 2025 Mengingatkan pada Gempa Merusak Karawang 1862
Ilustrasi(Freepik.com)

GEMPA berkekuatan M4,7 yang mengguncang Purwakarta, Karawang, Bekasi, Jakarta, dan Depok pada Rabu (20/8/2025) kembali membuka memori sejarah kegempaan di Jawa Barat. BMKG mencatat, gempa serupa pernah terjadi pada tahun 1862 di Karawang dengan kekuatan diperkirakan M5,8.

Gempa Karawang 1862 dipicu aktivitas Sesar Baribis, yang kini dikenal sebagai West Java Back Arc Thrust. Peristiwa itu menimbulkan kerusakan signifikan, meski dokumentasinya tidak selengkap gempa besar lain di Indonesia,” ujar Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG  Daryono. 

Seperti pada abad ke-19, gempa Bekasi 2025 juga dipicu oleh sesar yang sama. Hal ini menjadi pengingat bahwa ancaman gempa darat di Jawa Barat bukan hanya catatan sejarah, tetapi potensi nyata yang harus diwaspadai masyarakat hingga kini.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan mitigasi, antara lain dengan memperkuat struktur bangunan rumah, menata furnitur agar aman saat guncangan, dan rutin melakukan latihan evakuasi. (H-2)



