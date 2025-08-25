Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Belajar dari Sejarah, BMKG Ajak Warga Waspadai Ancaman Gempa Sesar Baribis

Atalya Puspa    
25/8/2025 11:13
Belajar dari Sejarah, BMKG Ajak Warga Waspadai Ancaman Gempa Sesar Baribis
Ilustrasi.(freepik)

PERISTIWA gempa M4,7 yang mengguncang Bekasi dan sekitarnya, Rabu (20/8), menunjukkan bahwa sumber kegempaan di Jawa Barat masih sangat aktif. BMKG mengaitkan gempa terbaru ini dengan aktivitas Sesar Baribis—sumber gempa yang sama dengan gempa merusak Karawang, Jawa Barat, pada 1862.

“Kita harus belajar dari sejarah. Sesar Baribis bukan sekadar catatan lama, melainkan sumber gempa aktif yang nyata hingga hari ini,” tegas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan mitigasi, antara lain dengan memperkuat struktur bangunan rumah, menata furnitur agar aman saat guncangan, dan rutin melakukan latihan evakuasi.

Sejarah gempa Karawang 1862 menjadi pengingat bahwa gempa bisa datang kapan saja. Dengan kesiapsiagaan, risiko bencana bisa ditekan seminimal mungkin. (H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved