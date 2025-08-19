Duka Bertambah, Suami Istri Korban Gempa Poso Meninggal Dunia

Korban meninggal dunia akibat gempa Poso disemayamkan.(MI/M Taufan SP Bustan)

SUASANA duka kembali menyelimuti Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Selasa (19/8). Ernius Bambe, 57, menghembuskan napas terakhir setelah dua hari berjuang melawan luka berat di RSUD Poso.

Ernius mengalami cedera parah akibat tertimpa reruntuhan bangunan Gereja Elim Masani saat gempa magnitudo 5,8 mengguncang Poso, Minggu (17/8). Sejak awal, kondisinya kritis hingga akhirnya tak tertolong.

Kabar ini kian menambah pilu keluarga. Sang istri, Katrin Kande, lebih dulu wafat dua hari sebelumnya di rumah sakit yang sama.

Kini, pasangan suami-istri itu disemayamkan berdampingan di rumah duka, dikelilingi keluarga, kerabat, dan warga yang terus berdatangan memberikan penghormatan terakhir.

Karangan bunga duka cita memenuhi halaman rumah sederhana itu, menjadi simbol kehilangan yang mendalam.

Direktur RSUD Poso, dr Jemy Wololy, membenarkan kabar duka tersebut.

Hingga Selasa (19/8), rumah sakit masih merawat belasan korban gempa dengan kondisi beragam.

“Di RSUD Poso ada dua pasien yang dirawat intensif di ruang ICU, sembilan pasien menjalani tindakan bedah, dua pasien sudah dipulangkan, dan dua pasien meninggal dunia, termasuk almarhum Ernius,” jelasnya.

Saat ini, sebagian perawatan korban dilakukan di tenda darurat. Langkah itu ditempuh bukan hanya karena keterbatasan ruang, melainkan juga untuk mengantisipasi gempa susulan dan mempermudah evakuasi bila situasi darurat kembali terjadi.

Korban Gempa Poso

Diketahui korban gempa Poso keseluruhan berjumlah 46 orang. Dengan rincian, sembilan korban luka berat telah menjalani operasi, dua meninggal dunia di RSUD Poso, tujuh korban luka ringan dalam perawatan di RSUD Poso, 10 Korban luka ringan telah ditangani di Puskesmas Tokorondo, 12 korban luka ringan telah ditangani di lokasi kejadian, dan delapan Korban luka ringan telah ditangani di Puskesmas Tangkura.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang kemudian dimutahirkan menjadi magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Poso, Minggu (17/8) pukul 06.38 Wita.

Guncangan terjadi di darat pada kedalaman 10 kilometer dengan episenter berada di koordinat 1,30° LS dan 120,62° BT, tepat di wilayah Poso. (TB/E-4)