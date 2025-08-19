Dampak Kerusakan Gempa Poso Meluas ke Tiga Kecamatan

Kerusakan akibat gempa poso yang terjadi pada MInggu (17/8/2025).(MI/M Taufan SP Bustan)

DAMPAK kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 5,8 yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8/2025), terus bertambah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah mencatat kerusakan tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, dan Poso Pesisir Selatan.

Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus mengatakan, secara keseluruan kurang lebih 188 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Selain itu, tercatat 27 rumah ibadah mulai dari gereja, masjid, hingga pura rumahan juga rusak.

“Termasuk satu kantor desa, satu polindes, dan dua sekolah dasar rusak ringan dan berat,” ungkapnya, Selasa (19/8).

Akris menjelaskan, di Kecamatan Poso Pesisir, kerusakan parah terjadi di Desa Tangkura dengan 58 rumah rusak berat, 35 rumah rusak ringan, dua gereja rusak berat, satu gereja rusak ringan, dan satu gedung SD rusak berat.

Desa Towu juga terdampak cukup serius dengan 31 rumah rusak ringan, empat rumah rusak berat, satu kantor desa, satu polindes, satu gedung SD, dan dua tempat ibadah rusak ringan.

Kerusakan lain di kecamatan yang sama meliputi satu gereja rusak berat di Desa Masani, tiga rumah rusak ringan di Desa Bega, sembilan rumah rusak ringan di Desa Masamba, satu rumah rusak berat dan sembilan rumah rusak ringan di Desa Tokorondo, delapan rumah rusak ringan di Desa Lape, dua rumah rusak berat di Desa Patiwunga, satu sekolah di Desa Ueralulu, serta empat rumah rusak berat dan delapan rumah rusak ringan di Desa Tiwaa.

Sementara itu, di Kecamatan Poso Pesisir Utara, kerusakan terdata di Desa Kilo dengan satu rumah rusak berat dan lima rumah rusak ringan, serta empat rumah rusak ringan di Desa Maranda.

Adapun di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, kerusakan dilaporkan di Desa Padalembara berupa tiga rumah rusak ringan dan 21 pura keluarga rusak ringan. Sedangkan di Desa Tabalu terdapat enam rumah rusak ringan dan tiga rumah rusak sedang.

“Hingga Selasa (19/8), BMKG mencatat sebanyak 65 kali gempa susulan mengguncang wilayah Poso dan sekitarnya,” tandas Akris.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang kemudian dimutahirkan menjadi magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Poso, Minggu (17/8) pukul 06.38 Wita

Guncangan terjadi di darat pada kedalaman 10 kilometer dengan episenter berada di koordinat 1,30° LS dan 120,62° BT, tepat di wilayah Poso. (TB/E-4)