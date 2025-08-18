Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia dan 45 Rumah Rusak

Ficky Ramadhan
18/8/2025 13:22
Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia dan 45 Rumah Rusak
Ilustrasi.(freepik)

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, korban yang meninggal dunia merupakan korban luka yang sebelumnya dalam kondisi kritis.

"Warga yang meninggal dunia merupakan pasien yang sebelumnya mengalami kritis usai tertimpa reruntuhan bangunan pascagempa di Gereja Elim Masani, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah," kata Abdul dalam keterangannya, Senin (18/8).

"Saat gempa terjadi, para jemaat tengah mengikuti ibadah pagi. Sejumlah jemaat tertimpa material kayu dan batako dari bangunan gereja yang masih dalam tahap konstruksi," sambungnya.

Lebih lanjut, Abdul menyebut bahwa gempa itu juga mengakibatkan sebanyak 45 unit rumah mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun berat.

"Data kerusakan rumah juga mengalami peningkatan. Kaji cepat sementara, tercatat sedikitnya 12 unit rumah rusak berat dan 33 unit rumah rusak ringan," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB segera diberangkatkan pada Senin (18/8) dini hari menuju poso guna melakukan upaya penanganan darurat dan pendampingan pemerintah daerah di lokasi kejadian.

"Dalam tahap awal, direncanakan akan dikirimkan bantuan berupa makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, Hygiene kit, selimut dan matras," ucapnya. (H-4)

 



Editor : Indriyani Astuti
