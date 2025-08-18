145 Ribu Tiket KAI Terjual di Puncak Arus Balik Libur HUT ke-80 RI

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat lonjakan penumpang pada arus balik libur panjang HUT ke-80 RI, 18 Agustus 2025. Hingga pukul 08.00 WIB, tiket kereta api yang terjual mencapai 145.959 tiket atau 85,89% dari total kapasitas kursi yang disediakan untuk hari ini. Angka tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan tiket berlangsung hingga pukul 24.00 WIB malam nanti.
Secara kumulatif, selama periode 15-18 Agustus 2025, KAI telah menjual 629.504 tiket atau 93,03% dari total kapasitas kursi sebanyak 676.666 kursi. Data ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan untuk perjalanan libur kemerdekaan.
“Mobilitas masyarakat pada periode liburan ini sangat terbantu dengan kehadiran Kereta Api Public Service Obligation (PSO). Layanan berbiaya terjangkau ini merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui DJKA Kementerian Perhubungan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan nyaman dengan tarif bersahabat,” ujar Vice President Public Relations KAI, Anne Purba.
Anne menjelaskan, okupansi yang melampaui 100 persen terjadi karena pola perjalanan penumpang yang dinamis. Banyak penumpang naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute, sehingga satu kursi dapat digunakan oleh lebih dari satu penumpang dalam satu hari perjalanan.
KAI juga mengimbau kepada masyarakat yang masih mencari tiket arus balik agar segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, atau kanal mitra resmi penjualan tiket KAI.
“Kereta api terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan arus balik libur kemerdekaan. Kehadiran layanan PSO dengan tarif terjangkau tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan pemerataan akses transportasi di seluruh wilayah,” tutup Anne. (Ant/E-3)
KAI Divre II Sumbar mengoperasikan 10 perjalanan KA Pariaman Ekspres relasi Paulima–Naras setiap hari dengan kapasitas 4.240 tempat duduk.
SEJUMLAH manfaat dan keunggulan dari moda transportasi kereta api salah satunya mampu mengurai kemacetan.
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menghadirkan promo spesial berupa potongan harga tiket kereta api komersial hingga 20%.
Meskipun terjadi perubahan sarana, penumpang tetap akan mendapatkan pengalaman perjalanan yang eksklusif melalui Kereta Priority.
Program ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan KAI untuk mendukung pergerakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi.
"Kalau ada kejadian, para petugas agar menindaklanjuti, karena ada isu di medsos itu penumpang yang tidak memiliki tiket saat arus mudik/balik ini akhirnya membeli tiket di sembarang tempat,"
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk perjalanan mudik Lebaran 1446 H/2025 sudah mencapai 3.443.832 tiket.
Ixfan mengatakan pihaknya telah menyiapkan 1.826 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) yang beroperasi mulai 21 Maret hingga 11 April 2025.
Daop 3 Cirebon menyediakan sebanyak 82.802 tiket untuk keberangkatan kereta api dari stasiun yang ada di wilayah Daop 3 Cirebon menuju ke berbagai daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved