145 Ribu Tiket KAI Terjual di Puncak Arus Balik Libur HUT ke-80 RI

Ilustrasi(Antara)

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat lonjakan penumpang pada arus balik libur panjang HUT ke-80 RI, 18 Agustus 2025. Hingga pukul 08.00 WIB, tiket kereta api yang terjual mencapai 145.959 tiket atau 85,89% dari total kapasitas kursi yang disediakan untuk hari ini. Angka tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan tiket berlangsung hingga pukul 24.00 WIB malam nanti.

Secara kumulatif, selama periode 15-18 Agustus 2025, KAI telah menjual 629.504 tiket atau 93,03% dari total kapasitas kursi sebanyak 676.666 kursi. Data ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan untuk perjalanan libur kemerdekaan.

“Mobilitas masyarakat pada periode liburan ini sangat terbantu dengan kehadiran Kereta Api Public Service Obligation (PSO). Layanan berbiaya terjangkau ini merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui DJKA Kementerian Perhubungan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan nyaman dengan tarif bersahabat,” ujar Vice President Public Relations KAI, Anne Purba.

Anne menjelaskan, okupansi yang melampaui 100 persen terjadi karena pola perjalanan penumpang yang dinamis. Banyak penumpang naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute, sehingga satu kursi dapat digunakan oleh lebih dari satu penumpang dalam satu hari perjalanan.

KAI juga mengimbau kepada masyarakat yang masih mencari tiket arus balik agar segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, atau kanal mitra resmi penjualan tiket KAI.

“Kereta api terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan arus balik libur kemerdekaan. Kehadiran layanan PSO dengan tarif terjangkau tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan pemerataan akses transportasi di seluruh wilayah,” tutup Anne. (Ant/E-3)