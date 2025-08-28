Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Andhika Prasetyo
28/8/2025 07:01
Ada Demo Buruh, 19 KA Jarak Jauh tidak Berhenti di Gambir
Ilustrasi(Antara)

Sebanyak 19 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berangkat dari dan menuju Stasiun Gambir akan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara. Kebijakan itu diterapkan guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat demo buruh yang digelar hari ini, Kamis (28/8).

“Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara dan berlaku untuk perjalanan KA pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta," kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta.

Berikut 15 KA Gambri yang berangkat dari Stasiun Jatinegara:

  1. KA 6 Argo Semeru relasi Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 06.20 WIB
  2. KA 132 Parahyangan relasi Gambir-Bandung, berangkat pukul 07.30 WIB
  3. KA 46 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta, berangkat pukul 07.45 WIB
  4. KA 50A Purwojaya relasi Gambir-Cilacap, berangkat pukul 07.00 WIB
  5. KA 2 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 08.20 WIB
  6. KA 16 Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 08.50 WIB
  7. KA 118 Gunung Jati relasi Gambir-Semarang Tawang, berangkat pukul 09.00 WIB
  8. KA 7006 Batavia relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 9.35 WIB
  9. KA 40 Sembrani relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 10.20 WIB
  10. KA 62 Manahan relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 10.30 WIB
  11. KA 122 Cakrabuana relasi Gambir-Cirebon, berangkat pukul 10.50 WIB
  12. KA 44 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta, berangkat pukul 14.00 WIB
  13. KA 38 Brawijaya relasi Gambir-Malang, berangkat pukul 15.45 WIB
  14. KA 8 Bima relasi Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 17.00 WIB
  15. KA 36 Gajayana relasi Gambir - Malang, berangkat pukul 18.50 WIB

Empat KA jarak jauh dengan tujuan Stasiun Gambir yang berhenti di Stasiun Jatinegara:

  1. KA 43 Taksaka relasi Yogyakarta-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 13.25 WIB
  2. KA 13 Argo Lawu relasi Solo Balapan-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 15.25 WIB
  3. KA 1 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 16.55 WIB
  4. KA 123 Cakrabuana relasi Cirebon-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 18.43 WIB

KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan layanan kereta api pada waktu-waktu tersebut agar menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi penerapan rekayasa lalu-lintas.

“Kami mengimbau kepada calon pelanggan untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” tandas Ixfan. (Ant/E-3)

 



Editor : Andhika
