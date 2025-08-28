Ada Demo Buruh, 19 KA Jarak Jauh tidak Berhenti di Gambir

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Sebanyak 19 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berangkat dari dan menuju Stasiun Gambir akan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara. Kebijakan itu diterapkan guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat demo buruh yang digelar hari ini, Kamis (28/8).
“Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara dan berlaku untuk perjalanan KA pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta," kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta.
KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan layanan kereta api pada waktu-waktu tersebut agar menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi penerapan rekayasa lalu-lintas.
“Kami mengimbau kepada calon pelanggan untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” tandas Ixfan. (Ant/E-3)
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Pemerintah tak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya, penyampaian itu semestinya dilakukan dengan tertib tanpa adanya vandalisme.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatatkan layanan kepada 29.170.705 pelanggan selama masa angkutan Lebaran 2025 (21 Maret–11 April).
Pada hari pertama Lebaran, 31 Maret 2025, KAI Group mencatat lonjakan besar dalam jumlah penumpang, dengan total 984.186 orang menggunakan layanan kereta api dalam satu hari
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tingginya minat masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran 2025.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api untuk mudik Lebaran 1446 H/2025.
KAI secara resmi telah membuka penjualan tiket KA jarak jauh reguler untuk angkutan lebaran 2025 pada 4 Februari kemarin. Pemesanan tiket berlaku untuk H-45 keberangkatan.
