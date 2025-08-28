Ada Demo Buruh, 19 KA Jarak Jauh tidak Berhenti di Gambir

Ilustrasi(Antara)

Sebanyak 19 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berangkat dari dan menuju Stasiun Gambir akan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara. Kebijakan itu diterapkan guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat demo buruh yang digelar hari ini, Kamis (28/8).

“Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara dan berlaku untuk perjalanan KA pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta," kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta.

Berikut 15 KA Gambri yang berangkat dari Stasiun Jatinegara:

KA 6 Argo Semeru relasi Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 06.20 WIB KA 132 Parahyangan relasi Gambir-Bandung, berangkat pukul 07.30 WIB KA 46 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta, berangkat pukul 07.45 WIB KA 50A Purwojaya relasi Gambir-Cilacap, berangkat pukul 07.00 WIB KA 2 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 08.20 WIB KA 16 Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 08.50 WIB KA 118 Gunung Jati relasi Gambir-Semarang Tawang, berangkat pukul 09.00 WIB KA 7006 Batavia relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 9.35 WIB KA 40 Sembrani relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 10.20 WIB KA 62 Manahan relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 10.30 WIB KA 122 Cakrabuana relasi Gambir-Cirebon, berangkat pukul 10.50 WIB KA 44 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta, berangkat pukul 14.00 WIB KA 38 Brawijaya relasi Gambir-Malang, berangkat pukul 15.45 WIB KA 8 Bima relasi Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 17.00 WIB KA 36 Gajayana relasi Gambir - Malang, berangkat pukul 18.50 WIB

Empat KA jarak jauh dengan tujuan Stasiun Gambir yang berhenti di Stasiun Jatinegara:

KA 43 Taksaka relasi Yogyakarta-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 13.25 WIB KA 13 Argo Lawu relasi Solo Balapan-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 15.25 WIB KA 1 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 16.55 WIB KA 123 Cakrabuana relasi Cirebon-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 18.43 WIB

KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan layanan kereta api pada waktu-waktu tersebut agar menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi penerapan rekayasa lalu-lintas.

“Kami mengimbau kepada calon pelanggan untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” tandas Ixfan. (Ant/E-3)