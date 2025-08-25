Formappi Desak DPR Bijak Merespons Aspirasi Pendemo

Pasukan kepolian pengendali massa (Dalmas) memblokade pengunjuk rasa yang akan menggeruduk gedung DPR di Pejompongan(MI/Usman Iskandar)

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.

Menurutnya, langkah konkret yang bisa ditempuh adalah mengundang perwakilan massa untuk mendiskusikan tuntutan mereka.

“Sebagai aspirasi, tentu saja apa yang disampaikan pendemo harus didengarkan oleh DPR. Mengundang perwakilan pendemo untuk mendiskusikan tuntutan-tuntutan itu penting dilakukan,” kata Lucius saat dihubungi Media Indonesia, Senin (25/8).

Lucius menyebutkan sejumlah tuntutan publik memiliki relevansi, antara lain soal penulisan ulang sejarah dan penggunaan anggaran DPR. Menurutnya, hal tersebut layak ditanggapi secara serius oleh parlemen.

Ia menilai seruan pembubaran DPR yang muncul di jalanan lebih banyak dipicu oleh kekecewaan publik atas kinerja legislatif yang dianggap buruk, kontras dengan pendapatan dan tunjangan yang sangat besar.

“Pendapatan tinggi tetapi kinerja buruk. DPR harus menunjukkan ada keinginan untuk menanggapi permintaan publik yang sulit menerima jumlah tunjangan anggota DPR,” tegasnya.

Sebagai langkah, Lucius mendorong DPR membuka transparansi anggarannya kepada publik.

"Hal itu akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat," pungkasnya. (Far/M-3)