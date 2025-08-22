Habiburokhman Usul Rapat DPR tanpa Kudapan, hanya Disediakan Air Mineral

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman .(Antara)

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar tak ada snack atau kudapan saat rapat DPR. Menurut dia, cukup disediakan air mineral.

"Air putih saja cukup, karena air putih kan orang perlu dalam tiga jam minum," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (22/8).

Menurut dia, snack yang disediakan kurang pas. Terlebih tidak semua anggota di Komisi III DPR menyantap snack yang disediakan.

Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.

"Kayak saya kan sudah enggak bisa makan makanan gula, tepung, gula kayak begitu ya. Sehingga tukar-tukar aja itu, tukar kotak kemana itu barangnya kita juga enggak tahu," ujar Habiburokhman.

Dia setuju penyediaan air mineral saja karena penting sebagai bagian dari efisensi yang dilakukan DPR. "Kalau mau diefisiensi dari situ menurut saya sangat bisa. Jadi rapat itu air putih aja," kata Habiburokhman. (Fah/P-2)