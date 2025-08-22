Jerome Polin Kritik Tunjangan Beras DPR: Rp12 Juta Bisa untuk 1 Ton, Cukup Makan 1 Kampung

Headline
YOUTUBER sekaligus pendidik Jerome Polin melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan tunjangan beras anggota DPR RI yang nilainya mencapai Rp12 juta per bulan. Ia menilai angka tersebut janggal bila dibandingkan dengan kebutuhan beras masyarakat sehari-hari.
Dalam sebuah video reels di akun Instagram pribadinya, Jerome membuat perhitungan sederhana. Ia mencontohkan dengan harga beras premium Rp15.000 per kilogram dan medium Rp12.000 per kilogram.
Jerome kemudian membandingkan dengan konsumsi normal. Menurutnya, sekali makan rata-rata membutuhkan 100 gram nasi. Jika makan tiga kali sehari, maka dalam satu bulan hanya dibutuhkan sekitar 9 kilogram beras per orang.
Artinya, tunjangan beras Rp12 juta yang setara 1 ton beras, bisa mencukupi kebutuhan satu orang hingga 111 bulan atau sekitar 9 tahun. “Kalau cuma satu orang, kebutuhan beras per bulan hanya 9 kilogram. Rp12 juta ini bisa buat makan satu kampung,” kata Jerome dalam videonya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan, sementara gaji pokok anggota DPR tidak naik, tetap berkisar Rp6,5 - 7 juta per bulan.
Menurut Adies, kenaikan ini terjadi karena adanya penyesuaian harga bahan pokok.
“Gaji pokok tetap, yang naik itu tunjangan. Wajar, karena harga-harga sudah naik,” ujarnya dikutip dari MediaIndonesia.com.
Kritik Jerome Polin memicu beragam reaksi warganet. Banyak yang menilai hitungan tunjangan beras DPR tidak masuk akal. Sebagian menyindir agar anggota dewan belajar logika matematika sederhana. (Z-10)
