Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Jerome Polin Kritik Tunjangan Beras DPR: Rp12 Juta Bisa untuk 1 Ton, Cukup Makan 1 Kampung

 Gana Buana
22/8/2025 14:39
Jerome Polin Kritik Tunjangan Beras DPR: Rp12 Juta Bisa untuk 1 Ton, Cukup Makan 1 Kampung
YouTuber Jerome Polin.(Instagram)

YOUTUBER sekaligus pendidik Jerome Polin melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan tunjangan beras anggota DPR RI yang nilainya mencapai Rp12 juta per bulan. Ia menilai angka tersebut janggal bila dibandingkan dengan kebutuhan beras masyarakat sehari-hari.

Dalam sebuah video reels di akun Instagram pribadinya, Jerome membuat perhitungan sederhana. Ia mencontohkan dengan harga beras premium Rp15.000 per kilogram dan medium Rp12.000 per kilogram.

  • Dengan Rp12 juta, anggota DPR bisa membeli 800 kilogram beras premium.
  • Dengan Rp12 juta, anggota DPR bisa membeli 1.000 kilogram (1 ton) beras medium.

Jerome kemudian membandingkan dengan konsumsi normal. Menurutnya, sekali makan rata-rata membutuhkan 100 gram nasi. Jika makan tiga kali sehari, maka dalam satu bulan hanya dibutuhkan sekitar 9 kilogram beras per orang.

Baca juga : Janji Youtuber Hasan Jr Setelah Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Jakarta 

Artinya, tunjangan beras Rp12 juta yang setara 1 ton beras, bisa mencukupi kebutuhan satu orang hingga 111 bulan atau sekitar 9 tahun. “Kalau cuma satu orang, kebutuhan beras per bulan hanya 9 kilogram. Rp12 juta ini bisa buat makan satu kampung,” kata Jerome dalam videonya.

Penjelasan DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan, sementara gaji pokok anggota DPR tidak naik, tetap berkisar Rp6,5 - 7 juta per bulan.

Menurut Adies, kenaikan ini terjadi karena adanya penyesuaian harga bahan pokok.

“Gaji pokok tetap, yang naik itu tunjangan. Wajar, karena harga-harga sudah naik,” ujarnya dikutip dari MediaIndonesia.com.

Reaksi Publik

Kritik Jerome Polin memicu beragam reaksi warganet. Banyak yang menilai hitungan tunjangan beras DPR tidak masuk akal. Sebagian menyindir agar anggota dewan belajar logika matematika sederhana. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved