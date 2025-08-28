Akan Ada Demo di DPR, 19 KA Berhenti di Stasiun Jatinegara

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memberhentikan 19 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) keberangkatan dari dan menuju Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat demonstrasi di DPR.
"Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara dan berlaku untuk perjalanan KA pada Kamis (28/8). Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Kamis (28/8).
KAI Daop 1 Jakarta memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara untuk kereta api yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut.
Berikut 15 KA yang dijadwalkan berhenti di Stasiun Jatinegara pada Kamis (28/8):
Sementara itu, KA jarak jauh dengan tujuan Stasiun Gambir juga akan diberlakukan BLB di Stasiun Jatinegara.
Berikut empat KA jarak jauh dengan tujuan Stasiun Gambir yang berhenti di Stasiun Jatinegara, Kamis (28/8):
KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan layanan kereta api pada waktu-waktu tersebut agar menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi penerapan rekayasa lalu-lintas.
"Kami mengimbau kepada calon pelanggan untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama," pungkas Ixfan. (Ant/Z-1)
