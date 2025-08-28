Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

28/8/2025 07:46
Akan Ada Demo di DPR, 19 KA Berhenti di Stasiun Jatinegara
Ilustrasi--Calon penumpang memasuki area Stasiun Jatinegara.(MI/Fahrullah)

PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memberhentikan 19 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) keberangkatan dari dan menuju Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat demonstrasi di DPR.

"Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara dan berlaku untuk perjalanan KA pada Kamis (28/8). Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Kamis (28/8).

KAI Daop 1 Jakarta memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara untuk kereta api yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut.

Berikut 15 KA yang dijadwalkan berhenti di Stasiun Jatinegara pada Kamis (28/8):

  1. KA 6 Argo Semeru relasi Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 06.20 WIB
  2. KA 132 Parahyangan relasi Gambir-Bandung, berangkat pukul 07.30 WIB
  3. KA 46 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta, berangkat pukul 07.45 WIB
  4. KA 50A Purwojaya relasi Gambir-Cilacap, berangkat pukul 07.00 WIB
  5. KA 2 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 08.20 WIB
  6. KA 16 Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 08.50 WIB
  7. KA 118 Gunung Jati relasi Gambir-Semarang Tawang, berangkat pukul 09.00 WIB
  8. KA 7006 Batavia relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 9.35 WIB
  9. KA 40 Sembrani relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 10.20 WIB
  10. KA 62 Manahan relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 10.30 WIB
  11. KA 122 Cakrabuana relasi Gambir-Cirebon, berangkat pukul 10.50 WIB
  12. KA 44 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta, berangkat pukul 14.00 WIB
  13. KA 38 Brawijaya relasi Gambir-Malang, berangkat pukul 15.45 WIB
  14. KA 8 Bima relasi Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 17.00 WIB
  15. KA 36 Gajayana relasi Gambir - Malang, berangkat pukul 18.50 WIB

Sementara itu, KA jarak jauh dengan tujuan Stasiun Gambir juga akan diberlakukan&nbsp;BLB di Stasiun Jatinegara.

Berikut empat KA jarak jauh dengan tujuan Stasiun Gambir yang berhenti di Stasiun Jatinegara, Kamis (28/8):

  1. KA 43 Taksaka relasi Yogyakarta-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 13.25 WIB
  2. KA 13 Argo Lawu relasi Solo Balapan-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 15.25 WIB
  3. KA 1 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 16.55 WIB
  4. KA 123 Cakrabuana relasi Cirebon-Gambir, tiba di Stasiun Gambir pukul 18.43 WIB

KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan layanan kereta api pada waktu-waktu tersebut agar menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi penerapan rekayasa lalu-lintas.

"Kami mengimbau kepada calon pelanggan untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama," pungkas Ixfan. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
