351 Orang Ditangkap di Demo DPR, Hampir 200 Anak di Bawah Umur

Polisi memblokade pengunjuk rasa yang akan menuju Gedung DPR di Pejompongan, Jakarta, Senin (25/8/2025).(MI/Usman Iskandar)

POLISI menangkap 351 orang saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, 155 orang merupakan dewasa, sementara 196 lainnya masih di bawah usia 18 tahun.

"Mereka yang secara masif diduga melakukan perusakan fasilitas umum, melempari pengendara di jalan tol sehingga membahayakan pengguna jalan dan menyerang petugas," kata Ade Ary dikutip Antara, Selasa (26/8).

Ade Ary menegaskan, ratusan orang itu bukan bagian dari massa aksi yang awalnya menyampaikan aspirasi secara damai di depan gedung DPR. Menurutnya, mereka berasal dari luar dan bertindak destruktif.

"Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan. Ketika sebagian, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, akhirnya dilakukan tindakan penertiban (penangkapan)," jelasnya.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadireskrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis, menambahkan bahwa peran masing-masing dari 155 orang dewasa masih didalami penyidik. Sejauh ini, empat laporan polisi sudah masuk terkait kerusakan kendaraan dan tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

"Sudah ada empat laporan polisi. Tiga di antaranya adalah kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, lalu satu laporan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang atau kendaraan," kata Putu.

Ia memastikan seluruh orang yang diamankan dalam kondisi sehat. Meski begitu, ada beberapa yang mengalami luka ringan akibat terjatuh saat aksi berlangsung.

"Kami bersama tim kesehatan memastikan kondisi mereka karena kami melihat beberapa dari mereka sedikit luka karena terjatuh pada saat aksi," katanya. (P-4)