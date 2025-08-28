Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Jenazah Pengemudi Ojol yang Diduga Dilindas Mobil Rantis saat Demo Dibawa ke RSCM

Akmal Fauzi
28/8/2025 22:35
Jenazah Pengemudi Ojol yang Diduga Dilindas Mobil Rantis saat Demo Dibawa ke RSCM
Kendaraan rantis melaju dikejar pengemudi Ojol(istimewa)

SEORANG pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dilaporkan meninggal dunia diduga karena terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob dalam bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Dalam rekaman video yang beredar, tampak kendaraan taktis tersebut berada di tengah kerumunan massa. Mobil rantis itu terlihat berusaha keluar dari kepungan dengan melaju ke depan. Namun, nahas, laju kendaraan justru menabrak seorang pria berjaket ojek online yang kemudian terjatuh.

Rekaman suara dari seorang pengurus Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Barat mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia menyebut Affan telah dibawa ke RSCM, Jakarta, dalam kondisi meninggal dunia.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Innalilahi wa Inna ilaihi, untuk teman kita Affan Kurniawan yang tadi dilindas oleh Barracuda di aksi demo, saat ini sudah berada di ruang jenazah RSCM," kata pengurus URC Jakarta Barat melalui rekaman audio, Jakarta, Kamis (28/8).

Informasi itu diperkuat dengan dokumen data identitas pasien atas nama Affan Kurniawan. Dia masuk ke IGD sekira pukul 19.58 WIB.  

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. (P-4)

 



Editor : Akmal
