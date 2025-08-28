Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ini Respons Istana atas Peristiwa Pelindasan Driver Ojol oleh Barracuda Brimob

M Ilham Ramadhan Avisena
28/8/2025 23:08
Ini Respons Istana atas Peristiwa Pelindasan Driver Ojol oleh Barracuda Brimob
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.(Dok. Antara)

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan, pihaknya meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob. Kepolisian juga diminta untuk tetap melakukan tindakan pengamanan dengan hati-hati.

"Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian, termasuk kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut di atas," ujarnya kepada pewarta, Kamis (28/8).

Sebelumnya diketahui beredar sebuah video yang memperlihatkan mobil barracuda Brimob melindas seorang driver ojol. Dari berbagai keterangan yang dihimpun, mobil rantis tersebut melindas dua orang ojol.

Baca juga : Driver Ojol Dilaporkan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Kapolri Minta Maaf

Satu orang driver ojol dinyatakan meninggal dunia, sementara seorang lainnya dalam keadaan sadar, berdasarkan video yang beredar.

Imbas insiden tersebut, kerumunan pengemudi ojol menggeruduk Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Kerumunan itu kemudian bertemu dengan perwakilan Brimob yang menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

Dia juga menyatakan para pimpinan Brimob tengah memeriksa pengemudi mobil rantis Brimob yang diduga melindas dan menewaskan satu orang driver ojol. (Mir)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved