Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

RS Pelni Belum Bisa Pastikan Kondisi Driver Ojol yang Dirawat Akibat Demo Malam Ini

Despian Nurhidayat
28/8/2025 22:33
RS Pelni Belum Bisa Pastikan Kondisi Driver Ojol yang Dirawat Akibat Demo Malam Ini
Kendaraan barracuda Brimob yang melindas seseorang diduga driver ojol.(Dok. IG MI/Istimewa)

INSIDEN tabrak lari pria berjaket hijau dan diduga driver ojek online (driver ojol) oleh mobil barracuda atau rantis Brimob terjadi di tengah memanasnya aksi massa di Jakarta, Kamis, (28/8) malam. Berdasarkan kabar yang beredar, korban bernama Affan Kurniawan (21) meninggal di RSCM.

Sementara itu, korban lain bernama Moh. Umar Amarudin (30) yang merupakan korban lainnya saat ini kabarnya sedang mendapatkan perawatan di RS Pelni.

Corporate Communication RS Pelni, Abdul Aziz Purnomo, mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kondisi dari korban. Menurutnya RS Pelni saat ini masih fokus pada sisi pelayanan.

“Terkait dengan hal tersebut kami malam ini fokus dahulu untuk pelayanan,besok baru bisa diinfokan, mohon maaf. Maaf sekali ya belum bisa diupdate, karena bisa jadi berubah-ubah setiap waktu, ini kami dari pelayanan masih fokus melayani dahulu ya, mohon maaf sebelumnya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (28/8).

Perlu diketahui, ramai video di media sosial yang memperlihatkan mobil barracuda Brimob yang melewati kerumunan pengunjuk rasa dan menabrak seorang pria berjaket ojol malam ini.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved