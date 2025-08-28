RS Pelni Belum Bisa Pastikan Kondisi Driver Ojol yang Dirawat Akibat Demo Malam Ini

Kendaraan barracuda Brimob yang melindas seseorang diduga driver ojol.(Dok. IG MI/Istimewa)

INSIDEN tabrak lari pria berjaket hijau dan diduga driver ojek online (driver ojol) oleh mobil barracuda atau rantis Brimob terjadi di tengah memanasnya aksi massa di Jakarta, Kamis, (28/8) malam. Berdasarkan kabar yang beredar, korban bernama Affan Kurniawan (21) meninggal di RSCM.

Sementara itu, korban lain bernama Moh. Umar Amarudin (30) yang merupakan korban lainnya saat ini kabarnya sedang mendapatkan perawatan di RS Pelni.

Corporate Communication RS Pelni, Abdul Aziz Purnomo, mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kondisi dari korban. Menurutnya RS Pelni saat ini masih fokus pada sisi pelayanan.

“Terkait dengan hal tersebut kami malam ini fokus dahulu untuk pelayanan,besok baru bisa diinfokan, mohon maaf. Maaf sekali ya belum bisa diupdate, karena bisa jadi berubah-ubah setiap waktu, ini kami dari pelayanan masih fokus melayani dahulu ya, mohon maaf sebelumnya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (28/8).

Perlu diketahui, ramai video di media sosial yang memperlihatkan mobil barracuda Brimob yang melewati kerumunan pengunjuk rasa dan menabrak seorang pria berjaket ojol malam ini.