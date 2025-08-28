Rekannya Dilindas Barracuda, Mako Brimob Kwitang Diserbu Driver Ojol

Driver ojol mulai mendatangi Mako Brimob Kwitang.(Dok. Instagram/Istimewa)

MAKO Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, diserbu para driver ojek online (ojol) pada Kamis, (28/8) malam. Para driver ojol menyerang setelah salah seorang pendemo berjaket ojol yang diduga sebagai rekannya dilindas oleh mobil barracuda milik Brimob saat sedang melakukan demonstrasi.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat puluhan driver ojol mulai mendatangi Mako Brimob Kwitang. Mereka datang sambil berteriak-teriam dan mencoba menerobos masuk ke dalam markas Brimob tersebut.

"Melaporkan langsung di depan Brimob Kwitang ya, ini anak-anak sudah rame ini," ujar suara perekam video tersebut.

Sebelumnya video mobil barracuda Brimob yang melindas seorang pendemo dengan jaket ojol berwarna hijau viral di media sosial. Hingga saat ini berita yang beredar masih simpang siur tentang bagaimana nasib pendemo yang diduga driver ojol yang terlindas tersebut.

Informasi terakhir menyebut saat ini korban telah dibawa ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan penanganan.