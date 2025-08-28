Rekannya Dilindas Barracuda, Mako Brimob Kwitang Diserbu Driver Ojol

Headline
MAKO Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, diserbu para driver ojek online (ojol) pada Kamis, (28/8) malam. Para driver ojol menyerang setelah salah seorang pendemo berjaket ojol yang diduga sebagai rekannya dilindas oleh mobil barracuda milik Brimob saat sedang melakukan demonstrasi.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat puluhan driver ojol mulai mendatangi Mako Brimob Kwitang. Mereka datang sambil berteriak-teriam dan mencoba menerobos masuk ke dalam markas Brimob tersebut.
"Melaporkan langsung di depan Brimob Kwitang ya, ini anak-anak sudah rame ini," ujar suara perekam video tersebut.
Sebelumnya video mobil barracuda Brimob yang melindas seorang pendemo dengan jaket ojol berwarna hijau viral di media sosial. Hingga saat ini berita yang beredar masih simpang siur tentang bagaimana nasib pendemo yang diduga driver ojol yang terlindas tersebut.
Informasi terakhir menyebut saat ini korban telah dibawa ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan penanganan.
Pengunjuk rasa dari komunitas ojek online, dibantu warga, menggeruduk Mako Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.
Video berdurasi 1 menit 30 detik itu heboh dan viral. Dalam tayangan videonya, terlihat barracuda Brimob melaju kencang diantara massa aksi.
Pihak istana meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf terkait insiden pelindasan seorang driver ojek online (driver Ojol) oleh mobil barracuda Brimob malam ini.
SEORANG driver ojek online (driver ojol) menjadi korban pelindasan oleh mobil barracuda Brimob. Driver ojol bernama Affan Kurniawan, itu dilaporkan meninggal dunia.
SEORANG driver ojol dikabarkan menjadi korban tewas terlindas mobil kendaraan taktis polisi (rantis) saat aksi unjuk rasa, Kamis (28/8) malam.
INSIDEN tabrak lari pria berjaket hijau dan diduga driver ojek online (driver ojol) oleh mobil barracuda atau rantis Brimob terjadi di tengah memanasnya aksi massa di Jakarta, Kamis, (28/8).
