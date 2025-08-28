Detik-detik Driver Ojol Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Sempat Ingin Menghindar

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
DRIVER ojek online (ojol) menjadi korban dalam aksi di Jakarta, Kamis (28/8) Diketahui, driver ojol tersebut bernama Affan Kurniawan.
Affan dilaporkan tewas dilindas barracuda Brimob saat. Bahkan video detik-detik driver ojol tewas dalam aksi tersebut sempat terekam dan viral di media sosial.
Video berdurasi 1 menit 30 detik itu heboh dan viral. Dalam tayangan videonya, terlihat barracuda Brimob melaju kencang diantara massa aksi.
Massa pun berlarian di pinggir jalan. Namun, Affan tampak berada di tengah jalan, tepat di jalur barracuda Brimob. Saat itu Affan terlihat masih mengenakan atribut ojol, dengan jaket berwarna hijau.
Affan sempat menengok ke arah barracuda, namun truk tersebut melaju sangat kencang. Bahkan, dalam videonya terlihat Affan sempat ingin menghindar, namun langkahnya tidak sampai dan kembali jatuh hingga terlindas.
Dalam tayangan video tersebut, terdengar massa berteriak memberitahu bahwa ada seseorang yang terlindas oleh barracuda Brimob. Melihat kejadian tersebut, massa sempat berlarian ke arah barracuda dan melemparinya.
"Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diinjek, diinjek, diinjek ya Allah. Bawa woy bawa. Merinding sebadan badan," teriak perekam dalam videonya.
Namun, barracuda Brimob tersebut malah melaju kencang. Setelah kejadian tersebut, Affan sempat dilarikan ke RSCM Jakarta, namun nahas nyawanya tidak tertolong.
Massa pun sempat mengejar barracuda Brimob menggunakan sepeda motor, tetapi tidak terkejar. Dari kejadian tersebut, pihak PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) pun melakukan investigasi.
Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya mengatakan bahwa pihaknya berduka atas kejadian tersebut.
"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas terjadinya insiden di Pejompongan. Doa dan simpati tulus kami sampaikan untuk korban serta keluarga yang terdampak," katanya dalam keterangan resminya, Kamis, (28/8).
Menurutnya, saat ini pihaknya terus melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan identitas korban lebih lanjut.
"Kami akan terus menyampaikan informasi resmi apabila terdapat perkembangan baru terkait insiden ini. Kami juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga situasi tetap kondusif," katanya. (Z-4)
Pihak istana meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf terkait insiden pelindasan seorang driver ojek online (driver Ojol) oleh mobil barracuda Brimob malam ini.
SEORANG driver ojek online (driver ojol) menjadi korban pelindasan oleh mobil barracuda Brimob. Driver ojol bernama Affan Kurniawan, itu dilaporkan meninggal dunia.
SEORANG driver ojol dikabarkan menjadi korban tewas terlindas mobil kendaraan taktis polisi (rantis) saat aksi unjuk rasa, Kamis (28/8) malam.
INSIDEN tabrak lari pria berjaket hijau dan diduga driver ojek online (driver ojol) oleh mobil barracuda atau rantis Brimob terjadi di tengah memanasnya aksi massa di Jakarta, Kamis, (28/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved