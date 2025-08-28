Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Jenazah Driver Ojol yang Diduga Terlindas Polisi Berada di RSCM, Mitra Ojol Diminta Berkumpul
Seorang driver ojol terlindas barracuda polisi, di Jakarta, Kamis (28/8).(Dok. Istimewa)

SEORANG driver ojol dikabarkan menjadi korban tewas terlindas mobil kendaraan barracuda Brimob saat aksi unjuk rasa, Kamis (28/8) malam. Jenazah driver ojol bernama Affan Kurniawan itu berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

 

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun untuk teman kita Affan Kurniawan yang tadi dilindas barakuda saat ini sudah berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,” demikian rekaman suara yang beredar yang di atas namakan Erna, Humas URC Bergerak. Ia juga meminta mitra ojol lainnya berkumpul ke RSCM untuk membantu pengurusan jenazah.

Baca juga : RS Pelni Belum Bisa Pastikan Kondisi Driver Ojol yang Dirawat Akibat Demo Malam Ini

 

Dari rekaman video yang beredar, peristiwa terlindasnya driver ojol berada di Jalan Pejompongan, Jakarta. Dalam video terlihat juga bahwa kendaraan polisi tetap melintas meninggalkan korban yang kemudian ditolong oleh massa demo. Selain 1 korban tewas, dikabarkan pula terdapat satu korban luka lainnya akibat pukulan.

 

Demo unjuk rasa gabungan buruh, mahasiswa, driver ojol, dan berbagai elemen lainnya berlangsung di depan kompleks DPR RI, Senayan, dan meluas ke daerah lainnya. (M-1)

 



Editor : Bintang Krisanti
