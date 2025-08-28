Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Despian Nurhidayat
28/8/2025 23:03
Driver Ojol Dilaporkan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Kapolri Minta Maaf
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(Dok. MI/Susanto)

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf terkait insiden pelindasan seorang driver ojek online (driver Ojol) oleh mobil barracuda Brimob malam ini. Dia pun menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penanganan lebih lanjut.  

“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya. Saat ini kami sedang mencari keberadaan korban dan saya minta untuk Propam melakukan penanganan lebih lanjut,” ungkapnya, Kamis (28/8).

Lebih lanjut, dia pun meminta maaf kepada keluarga korban dan juga keluarga besar ojol atas insiden ini.

“Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban dan seluruh keluarga dan juga seluruh keluarga besar Ojol,” tegas Listyo Sigit.

“Sampai saat ini kami sedang minta Kapolda, Kadivpropam dan Tim Pusdokes untuk mencari keberadaan korban,” pungkasnya. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
