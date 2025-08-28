Driver Ojol Dilaporkan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Kapolri Minta Maaf

Headline
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf terkait insiden pelindasan seorang driver ojek online (driver Ojol) oleh mobil barracuda Brimob malam ini. Dia pun menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penanganan lebih lanjut.
“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya. Saat ini kami sedang mencari keberadaan korban dan saya minta untuk Propam melakukan penanganan lebih lanjut,” ungkapnya, Kamis (28/8).
Lebih lanjut, dia pun meminta maaf kepada keluarga korban dan juga keluarga besar ojol atas insiden ini.
“Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban dan seluruh keluarga dan juga seluruh keluarga besar Ojol,” tegas Listyo Sigit.
“Sampai saat ini kami sedang minta Kapolda, Kadivpropam dan Tim Pusdokes untuk mencari keberadaan korban,” pungkasnya. (H-3)
SEORANG driver ojek online (driver ojol) menjadi korban pelindasan oleh mobil barracuda Brimob. Driver ojol bernama Affan Kurniawan, itu dilaporkan meninggal dunia.
SEORANG driver ojol dikabarkan menjadi korban tewas terlindas mobil kendaraan taktis polisi (rantis) saat aksi unjuk rasa, Kamis (28/8) malam.
INSIDEN tabrak lari pria berjaket hijau dan diduga driver ojek online (driver ojol) oleh mobil barracuda atau rantis Brimob terjadi di tengah memanasnya aksi massa di Jakarta, Kamis, (28/8).
