Jenazah Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Barracuda Brimob Diberangkatkan ke TPU Karet Bivak

Affan Kurniawan(Dok. Istimewa)

AFFAN Kurniawan, driver ojol yang tewas terlindas barracuda Brimob akan dimakamkan sekitar pukul 09.30 WIB di TPU Karet Bivak, Jakarta. Affan akan dimakamkan Blok AA1, petak 0930. Jenazah diperkirakan telah diberangkatkan dari rumah duka.

Tidak Ikut Demo, Affan Baru Antar Pesanan

Baca juga : Markas Brimob Diserbu, Perwakilan Anggota Minta Maaf Tewasnya Driver Ojol

Peristiwa tragis tewasnya Affan terjadi di sekitar kawasan Pejompongan–Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, tak jauh dari Gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/8). Affan yang baru menyelesaikan pengantaran pesanan, hendak pulang. Namun, situasi demonstrasi di kawasan tersebut berubah ricuh.

Di tengah kondisi yang ricuh itu, sebuah rantis Brimob jenis Barracuda melaju kencang dan menaungi area sekitar lokasi. Affan, yang mencoba menghindar, justru menjadi korban dan terlindas kendaraan itu.

Baca juga : Driver Ojol Dilaporkan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Ini Respons Gojek

Sontak melihat kejadian tersebut, para pengunjuk rasa yang berada di sekitar area tersebut langsung menolong Affan dan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), tetapi nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia segera setelah tiba.

Mobil taktis tersebut juga menghantam pengemudi ojol lainnya, yaitu Moh. Umar Amirudin, yang mengalami luka serius dan sedang dalam perawatan di RS Pelni.

Sosok Affan Kurniawan

Affan Kurniawan merupakan seorang pria yang berusia sekitar 21 tahun dan dikenal sebagai pencari nafkah utama keluarga. Ia tinggal bersama tujuh anggota keluarga di sebuah kontrakan sempit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ayahnya bekerja serabutan, sedangkan adik perempuan masih duduk di bangku SMP.

Diketahui Affan dikenal sebagai pribadi pekerja keras, gigih, dan tulang punggung keluarga. Setiap hari, Affan bekerja sejak pagi buta, pulang sebentar untuk istirahat, lalu kembali mencari rezeki.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan belasungkawa langsung kepada keluarga dan permohonan maaf atas insiden yang terjadi. Ia menjanjikan bahwa pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus ini, dan bahwa pelaku akan diberi hukuman yang tegas.

Melansir dari situs Media Indonesia, pihak PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengatakan akan melakukan investigasi mendalam.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas terjadinya insiden di Pejompongan. Doa dan simpati tulus kami sampaikan untuk korban serta keluarga yang terdampak," ucap Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya, dalam keterangan resminya, Kamis (28/8).

Para kalangan selebritas seperti Baim Wong, Maia Estianty, Denny Sumargo, Pasha Ungu, Rieke Diah Pitaloka, dan lainnya, menyampaikan belasungkawa dan ada pula yang menyuarakan keadikan untuk Affan. (M-1)