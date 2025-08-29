Ramai Di Sosmed : Mobil Rantis Brimob yang Lindas Driver Ojol, Dibeli dari Pajak Rakyat dengan Total Pengadaan Barang Rp1 Triliun

Ilustrasi(ANTARA/DIDIK SUHARTONO)

PENGEMUDI ojek online (driver ojol) bernama Affan Kurniawan menjadi korban dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/8) malam. Ia meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, tepatnya di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Akibat kejadian itu, publik pun ramai-ramai mengecam perbuatan aparat kepolisian di Media Sosial, Publik pun ramai membicarakan harga mobil taktis yang digunakan Brimob dalam peristiwa tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mengungkap kekecewaan karena mobil tersebut dibeli dari pajak rakyat namun digunakan untuk mencelakakan rakyat.

"Kendaraan Rantis yang dibeli oleh pajak kita untuk menginjak kawan kita sampai meninggal, harganya hampir Rp1 triliun," tulis sebuah unggahan yang beredar di Media Sosial.

Unggahan itu turut menampilkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat Polri memiliki setidaknya tujuh unit kendaraan taktis dengan harga fantastis. Nilainya berkisar antara Rp 149,9 miliar hingga yang termahal Rp 203,9 miliar per unit. Jika ditotal, anggaran yang digelontorkan hampir menyentuh Rp 1 triliun.

Dilihat dari video yang beredar, mobil taktis Brimob yang melindas driver ojek online itu diduga adalah rantis Rimueng. Berdasarkan data yang dihimpun, Rantis ini memiliki bobot mencapai 14 ton dan dirancang untuk menghadapi situasi berisiko tinggi, mulai dari pengendalian massa, pengamanan VVIP, hingga operasi di daerah konflik.

kendaraan ini mampu mengangkut total 12 orang dengan 4 orang dibagian dalam dan 8 orang berdiri di footstep kanan dan kiri bagian luar. Bodinya mengadopsi full body armor plate, alias bodi lapis baja. Kaca jendelanya pun kuat, dengan ketebalan NIJ level 3. Kendaraan mampu menahan tembakan senjata ringan. (H-2)