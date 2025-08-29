Spanduk Bertuliskan “Polri Biadab” Muncul di Denpasar, usai Insiden Ojol Dilindas Rantis Brimob di Jakarta

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SEJUMLAH spanduk bernada sarkais bertebaran di berbagai titik strategis Kota Denpasar, Bali, sejak pagi ini, Jumat (29/8/2025).
Spanduk-spanduk tersebut diduga dipasang oleh mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil sebagai bentuk kemarahan atas insiden demonstran ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) malam.
Salah satu spanduk mencolok terlihat di simpang Jalan Sudirman–Panjer, Denpasar selain di beberapa area publik lainnya.
Pesan-pesan bernada sindiran keras terhadap aparat keamanan terpampang jelas, mencerminkan rasa duka sekaligus kemarahan atas tindakan represif yang dianggap melukai hati rakyat.
“Polri Biadab Kepada Rakyat, Justicia For Affian,” begitu isi tulisan dalam salah satu spanduk di Jalan Sudirman–Panjer, Denpasar.
Pemasangan spanduk ini disinyalir tidak hanya sebatas aksi spontan, melainkan bagian dari gelombang solidaritas nasional yang digerakkan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap korban demonstrasi di Jakarta.
Aksi ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap cara aparat menangani protes rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian Bali belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan spanduk-spanduk tersebut.(H-2)
Gojek telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan.
Pergerakan massa dalam jumlah besar secara acak menyebar, membuat pengemudi rantis brimob harus menyapu pandangannya ke banyak titik untuk menghindari tabrakan.
Affan Kurniawan, pengemudi ojol, meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, tepatnya di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
1.000 driver ojek online (ojol) akan mengantar mendiang Affan Kurniawan yang tewas usai dilindas rantis Brimob dari rumah duka ke TPU Karet Bivak
Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dilaporkan meninggal dunia diduga karena terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob.
Gojek telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan.
Pergerakan massa dalam jumlah besar secara acak menyebar, membuat pengemudi rantis brimob harus menyapu pandangannya ke banyak titik untuk menghindari tabrakan.
Affan Kurniawan, pengemudi ojol, meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, tepatnya di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Kediri ini meminta tragedi kemanusiaan tewasnya ojol yang dilindas rantis Brimob ini menjadi atensi khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
1.000 driver ojek online (ojol) akan mengantar mendiang Affan Kurniawan yang tewas usai dilindas rantis Brimob dari rumah duka ke TPU Karet Bivak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved