Spanduk Bertuliskan “Polri Biadab” Muncul di Denpasar, usai Insiden Ojol Dilindas Rantis Brimob di Jakarta

SEJUMLAH spanduk bernada sarkais bertebaran di berbagai titik strategis Kota Denpasar, Bali, sejak pagi ini, Jumat (29/8/2025).

Spanduk-spanduk tersebut diduga dipasang oleh mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil sebagai bentuk kemarahan atas insiden demonstran ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) malam.

Salah satu spanduk mencolok terlihat di simpang Jalan Sudirman–Panjer, Denpasar selain di beberapa area publik lainnya.

Pesan-pesan bernada sindiran keras terhadap aparat keamanan terpampang jelas, mencerminkan rasa duka sekaligus kemarahan atas tindakan represif yang dianggap melukai hati rakyat.

“Polri Biadab Kepada Rakyat, Justicia For Affian,” begitu isi tulisan dalam salah satu spanduk di Jalan Sudirman–Panjer, Denpasar.

Pemasangan spanduk ini disinyalir tidak hanya sebatas aksi spontan, melainkan bagian dari gelombang solidaritas nasional yang digerakkan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap korban demonstrasi di Jakarta.

Aksi ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap cara aparat menangani protes rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian Bali belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan spanduk-spanduk tersebut.(H-2)