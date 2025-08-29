Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Nike Amelia Sari
29/8/2025 17:15
Affan Kurniawan Dimakamkan, Diiringi Konvoi Ojol hingga Suara Tahlil Ojol di TPU Karet Bivak
Para driver ojol mengiring jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak(Dok. Instagram @bem_si)

MENUJU ke tempat peristirahatan terakhir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, jenazah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas karena dilindas mobil barracuda Brimob, Affan Kurniawan (21), diiringi ratusan ojol yang konvoi dari rumah duka Affan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8) malam.

Jalanan bak penuh dengan lautan jaket hijau yang dikenakan pengemudi ojol. Diketahui konvoi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut diiringi dengan klakson yang bersahut-sahutan hingga lantunan sholawat. Aksi tersebut seolah menunjukkan kuatnya solidaritas para pengemudi ojol. 

Momen tersebut dibagikan ulang di Instagram Story @bem_si. "Selamat jalan pak Affan Kurniawan. Terimakasih telah menjadi salah satu pejuang yg menyuarakan suara rakyat," demikian keterangan yang diunggah di video tersebut, Jumat (29/8).

Tak hanya konvoi di sepanjang perjalanan menuju TPU Karet Bivak, ratusan pengemudi ojol tersebut juga turut memadati TPU Karet Bivak. Mereka mengikuti prosesi pemakaman Affan dan melantunkan kalimat “Lailahaillallah".

Tewas Dilindas Mobil Barracuda Brimob 

Affan Kurniawan merupakan pengemudi ojol yang meninggal dunia karena dilindas mobil barracuda Brimob, pada Kamis (28/8). Peristiwa ini terjadi di area depan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat, saat demonstrasi berubah menjadi ricuh. 

Di tengah kondisi yang ricuh itu, sebuah rantis Brimob jenis Barracuda melaju kencang dan menaungi area sekitar lokasi. Affan yang mencoba menghindar, justru menjadi korban dan terlindas kendaraan itu.

Sontak melihat kejadian tersebut, para pengunjuk rasa yang berada di sekitar area tersebut langsung menolong Affan dan Affan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), tetapi nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia segera setelah tiba. Video peristiwa pelindasan Affan oleh barracuda Brimob itu viral di media sosial. (Nas/M-3)



Editor : Abdillah M. Marzuqi
