Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Devi Harahap
29/8/2025 17:10
Puan: DPR akan Dengarkan Seluruh Aspirasi dan Tuntutan Para Demonstran
suasana demo(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas menggunakan kendaraan taktis (rantis) barakuda oleh Brimob. 

“Tentunya Polisi harus bisa mengusut tuntas insiden memilukan ini, dan harus dilakukan secara transparan,” kata Puan dalam keterangannya pada Jumat (29/8). 

Puan juga menyampaikan belasungkawa terhadap wafatnya Affan Kurniawan. Ia pun meminta agar Polisi transparan dalam mengusut tuntas insiden ini.

“Dukacita mendalam atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam demo semalam, secara khusus bagi driver ojek online bernama Affan Kurniawan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT,” jelas Puan.

Selain itu, Puan juga meminta agar para korban yang mengalami luka-luka akibat aksi demo selama beberapa hari ini, harus mendapatkan perlindungan dan perawatan sebaik-baiknya.  

“Korban-korban yang terluka saat aksi demo kemarin harus diberikan perlindungan sebaik-baiknya, dirawat hingga sembuh,” ujarnya.

Terkait berbagai tuntutan aksi dari para peserta unjuk rasa, Puan memastikan DPR akan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“DPR mendengarkan dan memahami aspirasi masyarakat. Semuanya tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. DPR memiliki komitmen untuk terus membenahi diri,” jelasnya.

Selain itu, Puan menyebut seluruh tuntutan demonstran dapat mendorong DPR dalam memperbaiki kinerja dalam membangun bangsa. Meski begitu, ia mengimbau agar masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

“Dan bagi aparat kepolisian atau personel keamanan agar mengamankan aksi-aksi demo sesuai prosedur dan SOP, tanpa bertindak berlebihan, apalagi sampai melukai rakyat,” ungkapnya.

Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan terlindas mobil rantis milik Brimob hingga akhirnya tewas pada Kamis (28/8) malam di sekitaran Pejompongan, Jakarta, dalam rangkaian demonstrasi massa. 

Berdasarkan keterangan, sebanyak 7 orang polisi ditangkap terkait insiden rantis menabrak driver ojol ini. Ketujuh polisi tersebut adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

Kini, mereka yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri dan Propam Mako Brimob. Akibat insiden itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesali peristiwa tersebut. (Dev/M-3)



Editor : Abdillah M. Marzuqi
