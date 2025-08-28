Demo Buruh, TNI Polri Jaga Ketat Pintu Belakang Gedung DPR RI

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Kendaraan taktis juga dipersiapkan tak jauh dari Gerbang Pancasila. Penjagaan itu dilakukan sebagai antisipasi massa pendemo jika terpecah ke dua lokasi, yakni di halaman Gerbang Pancasila dan di dekat pintu masuk motor.
"Titik ramainya pasti di gedung DPR bagian depan, tapi kami tetap bersama personel gabungan berjaga dan bersiaga untuk antisipasi," kata personel kepolisian yang sedang bertugas di gedung belakang DPR, Jakarta, Kamis.
Polisi melakukan patroli di sejumlah titik rawan di sekitar kawasan Senayan. Personel pengamanan terus terus berdatangan untuk saling mengkomunikasikan kondisi di sekitar kawasan DPR.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) pada hari ini diikuti ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek dan juga digelar serempak di daerah-daerah lain.
Aksi buruh itu membawa enam tuntutan utama.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan untuk mengawal demonstrasi kelompok buruh di depan Gedung DPR pada hari ini.
Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta, serta 632 personel dari jajaran Polres.(Ant/E-3)
