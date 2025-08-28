Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Buruh Lakukan Aksi Demo di DPR, Ini Tuntutan Mereka

M Ilham Ramadhan Avisena
28/8/2025 10:14
Buruh Lakukan Aksi Demo di DPR, Ini Tuntutan Mereka
Ilustrasi(Antara)

Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8) mulai pukul 10.15 WIB. Lokasi aksi tersebut berbeda dari kabar yang sebelumnya tersiar, yakni di DPR dan Istana Merdeka.

Aksi tersebut bakal dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal, bersama para pimpinan serikat pekerja nasional.

"Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta aksi serentak puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia," ujar Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSP-PB Kahar S. Cahyono berdasarkan pesan singkat yang diterima.

Baca juga : Ada Demo Buruh, 19 KA Jarak Jauh tidak Berhenti di Gambir

Adapun isu utama yang akan disampaikan adalah mengenai tuntutan penghapusan outsourching (alih daya) dan menolak upah murah, serta menaikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%.

Kedua, setop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menuntut pembentukan Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan dengan menaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7.500.000 per bulan.

Itu juga diikuti tuntutan untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, menghapus pajak JHT, dan menghapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

Para buruh juga menuntut pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa omnibus law. Lalu tuntutan diikuti dengan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta merevisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem pemilu 2029. (E-3)



