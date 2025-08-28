Situasi di kawasan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025).(ANTARA/Mario Sofia Nasution )

Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, hari ini, mulai bentrok dengan aparat keamanan.

Bentrokan itu terjadi sekitar pukul 15.12 WIB setelah para mahasiswa berupaya merangsek ke barisan pihak kepolisian di sebelah kiri gerbang dan berusaha menerobos gerbang DPR/ MPR RI.

Petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa. Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.

Polisi berupaya menenangkan massa dan mengurai massa dengan menembakkan gas air mata dan meriam air (water cannon).

Alhasil, mahasiswa dan peserta aksi mundur ke arah Senayan.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ditutup, baik jalan umum maupun jalan tol.

Mahasiswa datang secara berkelompok dan membawa berbagai atribut organisasi, spanduk, hingga poster berisi tuntutan.(Ant/P-1)