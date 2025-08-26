Profil Miliano Jonathans, Mauro Zijlstra, dan 3 Naturalisasi Putri Terbaru

Headline
TIMNAS Indonesia akan segera kedatangan tambahan lima pemain naturalisasi. Dua di antaranya untuk timnas putra yakni Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra.
Persetujuan permohonan WNI sudah disetujui DPR dalam rapat komisi dan rapat paripurna di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Persetujuan tersebut menjadi kabar penting bagi PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia, baik putra maupun putri.
Dua nama pertama yang menjadi sorotan ialah Miliano Jonathans dan Mauro Nils Zijlstra. Keduanya merupakan penyerang muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional senior serta U-23.
Miliano, pemain sayap berusia 21 tahun kelahiran Arnhem, kini membela FC Utrecht di kasta tertinggi Belanda. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Depok.
Adapun Mauro, penyerang tengah 20 tahun kelahiran Zaanstad, tampil bersama FC Volendam di Eredivisie. Darah Indonesia mengalir darinya lewat sang nenek yang berasal dari Bandung.
Selain itu, ada tiga pesepak bola putri juga ikut disetujui naturalisasinya. Pertama, Isabel Corian Kopp, 23 tahun, yang lahir di Amsterdam dan kini bermain sebagai bek kiri di Telstar Vrouwen, klub level teratas sepak bola putri Belanda. Dia memiliki garis keturunan dari ayahnya yang lahir di Mojokerto.
Berikutnya, Pauline Jeannette van de Pol yang berusia 22 tahun. Bek kanan klub Telstar Vrouwen itu lahir di Haarlem. Dia berdarah Indonesia dari garis ibu, dengan kakek kelahiran Madiun dan nenek asal Batavia atau Jakarta.
Ketiga ialah Isabelle Nottet berusia 22 tahun kelahiran Amstelveen. Dia berposisi sebagai penyerang sayap di Telstar Vrouwen. Ia memiliki akar keluarga dari Bandung melalui garis keturunan ibunya.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah cepat dari parlemen menyetujui naturalisasi kelima pemain tersebut.
Erick menyebut kehadiran Miliano dan Mauro menjadi tambahan penting bagi skuad Garuda di sejumlah agenda internasional hingga akhir tahun.
Sementara itu, tiga srikandi diaspora akan mendukung target jangka panjang timnas lutri untuk menembus peringkat 50 besar FIFA, masuk 10 besar Asia, dan lolos ke setiap putaran Piala Asia Putri hingga ambisi tampil di Piala Dunia 2035. (I-3)
Milano Jonathans telah memulai proses naturalisasi, yang membuatnya tidak dapat menerima panggilan dari Jong Oranje, meskipun namanya masuk dalam daftar sementara tim tersebut.
Miliano Jonathans adalah salah satu talenta muda sepak bola yang saat ini sedang naik daun. Pemain berdarah Indonesia ini sedang mengukir prestasi di Belanda
