Zrinjski Mostar vs FC Utrecht, Miliano Jonathans Starter, Domstedelingen Menang

KLUB Eredivisie FC Utrecht berhasil meraih langkah besar menuju ke Liga Europa setelah mengamankan kemenangan 2-0 di laga leg pertama babak play-off kontra Zrinjski Mostar, Jumat (22/8) dini hari WIB.
FC Utrecht menang atas Zrinjski Mostar di Bosnia, dengan calon pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans diturunkan sebagai starter.
FC Utrecht menunjukkan performa solid di Bosnia dalam pertandingan ini. Gol pembuka tercipta pada menit ke-39 melalui tendangan penalti yang dieksekusi David Min setelah wasit, yang dibantu VAR, memutuskan adanya pelanggaran tangan oleh pemain bertahan Mostar.
Penalti tersebut diberikan setelah umpan silang Niklas Vesterlund mengenai tangan bek lawan.
Di babak kedua, Domstedelingen memperkuat posisi dengan gol kedua di menit ke-85. Gijval Zechiel, yang tampil impresif di awal musim ini, memberikan umpan silang akurat ke tiang jauh yang disundul Victor Jensen untuk memastikan keunggulan dua gol.
Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Ron Jans menjelang laga leg kedua playoff Liga Europa di Utrecht, pekan depan.
Utrecht kini diharapkan dapat menyelesaikan tugas mereka di leg kedua yang akan digelar di Stadion Galgenwaard pekan depan.
Milano Jonathans telah memulai proses naturalisasi, yang membuatnya tidak dapat menerima panggilan dari Jong Oranje, meskipun namanya masuk dalam daftar sementara tim tersebut.
FC Utrecht lolos ke babak playoff Liga Europa setelah menang 2-1 atas Servette di leg kedua, yang membuat mereka unggul agregat 5-2.
Claudia Scheunemann resmi bergabung dengan klub Belanda FC Utrecht Vrouwen setelah menandatangani kontrak tiga tahun sampai 2028.
FC Utrecht, klub yang diperkuat pemain timnas Indonesia Ivar Jenner, meraih kemenangan 4-1 atas Sheriff Tiraspol di laga leg kedua kualifikasi Liga Europa.
Masuk skuad utama FC Utrecht, Ivar Jenner memiliki kesempatan untuk tampil pada kompetisi tertinggi sepak bola Belanda seperti Eredivisie dan Piala KNVB.
