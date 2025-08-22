Headline
Headline

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Zrinjski Mostar vs FC Utrecht, Miliano Jonathans Starter, Domstedelingen Menang

Basuki Eka Purnama
22/8/2025 07:55
Skuad FC Utrecht yang tampil di laga leg pertama playoff Liga Europa kontra Zrinjski Mostar.(X @fcutrecht)

KLUB Eredivisie FC Utrecht berhasil meraih langkah besar menuju ke Liga Europa setelah mengamankan kemenangan 2-0 di laga leg pertama babak play-off kontra Zrinjski Mostar, Jumat (22/8) dini hari WIB.

FC Utrecht menang atas Zrinjski Mostar di Bosnia, dengan calon pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans diturunkan sebagai starter.

FC Utrecht menunjukkan performa solid di Bosnia dalam pertandingan ini. Gol pembuka tercipta pada menit ke-39 melalui tendangan penalti yang dieksekusi David Min setelah wasit, yang dibantu VAR, memutuskan adanya pelanggaran tangan oleh pemain bertahan Mostar.

Baca juga : Miliano Jonathans Pilih Bela Timnas Indonesia Ketimbang Belanda

Penalti tersebut diberikan setelah umpan silang Niklas Vesterlund mengenai tangan bek lawan.

Di babak kedua, Domstedelingen memperkuat posisi dengan gol kedua di menit ke-85. Gijval Zechiel, yang tampil impresif di awal musim ini, memberikan umpan silang akurat ke tiang jauh yang disundul Victor Jensen untuk memastikan keunggulan dua gol.

Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Ron Jans menjelang laga leg kedua playoff Liga Europa di Utrecht, pekan depan.

Utrecht kini diharapkan dapat menyelesaikan tugas mereka di leg kedua yang akan digelar di Stadion Galgenwaard pekan depan.

Berikut hasil lengkap pertandingan leg pertama play-off Liga Europa 2025/26:

  • Midtjylland vs KuPS 4-0 
  • Malmo vs Sigma Olomouc 3-0
  • Brann vs AEK Larnaca 2-1
  • Panathinaikos vs Samsunspor 2-1
  • Shkendija vs Ludogorets 2-1
  • Zrinjski Mostar vs FC Utrecht 0-2
  • M Tel Aviv vs Dynamo Kyiv 3-1
  • Slovan Bratislava vs Young Boys 0-1
  • Lech Poznan vs Genk 1-5
  • Rijeka vs PAOK 1-0
  • Aberdeen vs FCSB 2-2
  • Lincoln vs Braga 0-4 (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
