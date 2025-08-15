Kualifikasi Liga Europa: FC Utrecht dan Panathinaikos Lolos ke Babak Playoff

Para pemain FC Utrecht melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Servette di laga kualifikasi putaran ketiga Liga Europa.(Instagram @fc_utrecht)

LAGA leg kedua kualifikasi putaran ketiga Liga Europa UEFA 2025/26, yang berlangsung pada Jumat (15/8) dini hari WIB menyajikan serangkaian pertandingan seru.

Berdasarkan keterangan di laman resmi UEFA, berikut adalah rangkuman laga-laga penting yang terjadi.

FC Utrecht lolos ke babak playoff setelah menang 2-1 atas Servette di leg kedua, yang membuat mereka unggul agregat 5-2 setelah meraih kemenangan 3-1 di leg pertama.

Meski Servette berjuang untuk membalikkan keadaan demi menghindari turun ke Liga Konferensi, Utrecht tampil solid di kandang dan memastikan langkah ke fase selanjutnya.

Laga antara Shakhtar Donetsk kontra Panathinaikos berlangsung ketat setelah hasil imbang 0-0 di leg pertama.

Panathinaikos berhasil memastikan tiket ke fase playoff setelah menang adu penalti 4-3 atas Shakhtar Donetsk.

Laga dilanjutkan ke babak adu penalti setelah keduanya bermain imbang 0-0 hingga ekstra time di leg kedua.

Braga, yang menang 2-1 leg pertama, kembali menunjukkan dominasi mereka di kandang CFR Cluj.

Klub asal Portugal itu berhasil melangkah ke playoff setelah menang 2-0 di leg kedua sehingga unggul agregat 4-1.

Babak kualifikasi Liga Europa 2025/226 terdiri dari dua jalur, yaitu Jalur Juara (tim yang tersingkir dari kualifikasi Liga Champions) dan Jalur Utama (tim dari peringkat liga domestik atau juara domestik).

Pemenang babak kualifikasi ketiga akan melaju ke babak playoff, sementara tim yang tersingkir akan masuk ke Liga Konferensi.

Babak playoff akan berlangsung pada 21 dan 28 Agustus, dengan 12 tim pemenang lolos ke fase liga utama Liga Europa.

Berikut hasil babak kualifikasi Liga Europa 2025/26 leg kedua pada Jumat (15/8) dini hari WIB: