CAS Tolak Banding Crystal Palace Usai Didegradasi dari Liga Europa

BANDING Crystal Palace usai klub Liga Primer Inggris itu didegradasi dari Liga Europa dan harus bermain di Liga Konferensi ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Keputusan CAS itu juga memastikan bahwa Nottingham Forest akan tampil di Liga Europa menggantikan posisi Crystal Palace.

Keputusan CAS itu hadir sehari setelah Crystal Palace mengalahkan Liverpool melalui adu penalti untuk meraih gelar Community Shield di Wembley.

The Eagles lolos ke Liga Europa setelah memenangkan Piala FA musim lalu, tetapi dihukum oleh UEFA karena melanggar aturan kepemilikan multiklub.

Pengusaha Amerika Serikat (AS) John Textor memiliki 43% saham di klub tersebut, hingga ia menjualnya pada Juni, dan merupakan pemilik mayoritas Lyon, yang juga lolos ke Liga Europa.

Crystal Palace memiliki waktu hingga 1 Maret 2025 untuk menunjukkan bukti restrukturisasi kepemilikan multiklub kepada UEFA, tetapi klub tersebut melewatkan tenggat waktu tersebut.

Pada Juli, Palace mengajukan banding ke CAS terhadap UEFA - yang mengeluarkan hukuman - serta Lyon dan Nottingham Forest.

Dalam putusannya, CAS mengatakan, "Peraturannya jelas dan tidak memberikan fleksibilitas kepada klub yang tidak patuh pada tanggal penilaian, seperti yang diklaim Palace. Textor masih memiliki pengaruh yang menentukan atas kedua klub tersebut pada saat tanggal penilaian UEFA."

Panel CAS juga menolak argumen Palace bahwa mereka menerima perlakuan tidak adil dibandingkan dengan Nottingham Forest dan Lyon.

UEFA menetapkan bahwa klub-klub negara yang dimiliki, hingga batas pengaruh tertentu, oleh orang atau entitas yang sama tidak dapat berkompetisi di turnamen Eropa yang sama.

Crystal Palace berargumen bahwa Textor tidak memiliki pengaruh yang menentukan di klub tersebut, tetapi UEFA tidak menerima pembelaan dari klub Liga Primer Inggris tersebut.

Crystal Palace akan menghadapi klub Norwegia, Fredrikstad, atau Midtjylland dari Denmark di babak play-off Liga Konferensi, akhir bulan ini. (bbc/Z-1)