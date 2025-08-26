Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans bakal Dijajal di Timnas Senior

Ketua Umum PSSI Erick Thohir.(Antara)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan dua pemain diaspora yang baru disetujui proses naturalisasinya, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, akan dicoba untuk memperkuat timnas senior Indonesia pada FIFA Matchday awal September mendatang.

DPR menyetujui proses naturalisasi lima pesepak bola dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Dua di antaranya ialah untuk timnas putra yakni Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra.

Selain itu, ada tiga pesepak bola putri yakni Isabel Corian Kopp, Pauline Jeannette van de Pol, dan Isabelle Nottet.

Baca juga : DPR Setujui Naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra

Menurut Erick, kehadiran Miliano dan Mauro akan menambah opsi penting bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi agenda besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat.

“Dengan tambahan Mauro dan Miliano Jonatans, kita mempertebal kekuatan tim nasional kita untuk kualifikasi Piala Dunia ronde keempat yang memang kebetulan kita akan bermain di Arab Saudi. Kita coba maksimalkan apalagi September ini akan ada uji coba,” ujar Erick.

Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga FIFA Matchday bertajuk Garuda Championship Series di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada 8 September, Indonesia sudah pasti menghadapi Libanon. Sementara itu, laga pada 5 September masih menunggu lawan baru setelah Kuwait memutuskan mundur.

Baca juga : Mauro Zijlstra Selangkah Lagi Dinaturalisasi

"Di FIFA matchday Insyallah tanggal 8 kita melawan Libanon, tanggal 5 kita sedang mencari lawan pengganti karena Kuwait mengundurkan diri,” ucap Erick.

Awalnya, Mauro Zijlstra direncanakan bergabung dengan skuad U-23 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U-23 namun terganjal mepetnya waktu karena skuad sudah didaftarkan. Adapun Miliano sejak awal memang diproyeksikan untuk masuk skuad senior.

Mauro merupakan striker berusia 20 tahun yang kini membela FC Volendam di Eredivisie Belanda. Adapun Miliano bersuia 21 tahun berposisi sebagai pemain sayap di FC Utrecht. (Dhk/I-1)