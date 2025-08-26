DPR Setujui Naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra

Headline
DPR menyetujui proses naturalisasi lima pesepak bola dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Dua di antaranya ialah untuk timnas putra yakni Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra.
Total ada lima pesepak bola yang permohonannya disetujui. Selain Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra, ada tiga pesepak bola putri yakni Isabel Corian Kopp, Pauline Jeannette van de Pol, dan Isabelle Nottet.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pimpinan DPR atas komitmen dan dukungan terhadap proses naturalisasi lima pesepakbola diaspora yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, serta seluruh pimpinan dan anggota Komisi X dan Komisi XIII yang telah menunjukkan dukungan nyata terhadap kemajuan sepakbola nasional,” kata Erick Thohir.
Dalam rapat kerja, Komisi X dan Komisi XIII menyetujui proses naturalisasi lima pesepak bola diaspora tersebut. Persetujuan tersebut kemudian dikukuhkan dalam rapat paripurna DPR.
“Langkah ini bukan hanya soal memperkuat tim nasional, tetapi juga mencerminkan sinergi antara dunia olahraga dan lembaga legislatif dalam membangun prestasi dan kebanggaan bangsa," ucap Erick
"Kami di PSSI percaya bahwa dengan dukungan seperti ini, sepak bola Indonesia akan semakin kompetitif di kancah internasional,” tambahnya.
Proses selanjutnya akan diteruskan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh surat Keputusan Presiden (Keppres) sebagai syarat pengambilan sumpah menjadi WNI. (I-3)
