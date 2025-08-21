Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025 di Surabaya

Headline
TIMNAS Indonesia akan tampil pada ajang Garuda Championship Series yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada awal September 2025. Turnamen digelar sebagai agenda resmi FIFA Match Day sekaligus pemanasan penting jelang ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Berdasarkan jadwal, turnamen akan dibuka pada 2 September 2025 dengan laga Kuwait menghadapi Libanon. Skuad Garuda baru akan tampil pada 5 September 2025 melawan Kuwait disusul pertandingan kedua kontra Libanon pada 8 September 2025.
Pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 27 pemain untuk memperkuat Indonesia dalam ajang ini. Komposisinya menggabungkan pemain berpengalaman yang berkarier di luar negeri dengan pilar dari Super League.
Nama-nama seperti Jay Idzes (Sassuolo), Emil Audero (Cremonese), hingga Jordi Amat (Persija Jakarta) memperkuat lini belakang. Di sektor tengah, ada Marc Klok (Persib Bandung) yang kembali dipanggil setelah absen hampir satu tahun, serta Ricky Kambuaya dan Stefano Lilipaly dari Dewa United.
Sementara itu, lini serang akan diperkuat oleh Egy Maulana Vikri, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri, ditambah kehadiran Beckham Putra Nugraha yang juga masuk dalam skuad.
Untuk sektor penjaga gawang, Nadeo Arga Winata dan Ernando Ari melengkapi opsi di bawah mistar bersama Emil Audero.
Garuda Championship Series menjadi kesempatan penting untuk persiapan jelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia. Ajang itu akan menjadi tolok ukur kesiapan Indonesia menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang.
Kondisi fisik dan adaptasi skuad Garuda Muda semakin membaik setelah dua kali menjalani latihan di arena pertandingan.
Bagi Klok, pemanggilan ini terasa istimewa karena menjadi yang pertama kali di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert.
Berdasarkan surat resmi PSSI, Robi diminta bergabung dengan skuad Garuda Muda di Surabaya pada 25 hingga 31 Agustus 2025.
