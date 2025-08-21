Marc Klok Antusias Jalani Pemanggilan Timnas Indonesia di Era Patrick Kluivert

Headline
GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, mengaku antusias setelah namanya kembali masuk daftar pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Klok bersama rekannya, Beckham Putra Nugraha, dipastikan akan memperkuat skuad Garuda pada agenda FIFA Matchday awal September 2025 mendatang.
Bagi Klok, pemanggilan ini terasa istimewa karena menjadi yang pertama kali di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut.
Gelandang berusia 32 tahun itu bersama Beckham akan mulai bergabung dengan rekan-rekannya di timnas pada 1 September untuk mematangkan persiapan. Klok mengaku sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan.
“Saya sangat senang dan bangga dalam waktu yang sama. Ini adalah hasil kerja keras dalam beberapa bulan dan bahkan tahun lalu. Saya memiliki target untuk bisa bermain sebanyak mungkin,” ujar Klok dikutip laman resmi klub.
“Membanggakan untuk bisa mewakilinya. Tentu, menjadi bagian untuk berjuang lolos ke Piala Dunia adalah hal yang luar biasa,” ungkap Klok.
Dia terakhir kali mendapat panggilan timnas ketika ronde kedua Kualifikasi Piala Dunia pada 2024 lalu. Saat itu timnas masih dilatih Shin Tae-yong. Nama Klok kemudian sempat tersisih seiring dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi anyar.
Dalam agenda tersebut, tim Merah Putih akan menjalani dua laga internasional sebelum fokus menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober.
Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Libanon pada 8 September 2025. Kedua laga berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Pemanggilan ini juga menjadi bagian dari persiapan penting timnas Indonesia yang pada Oktober akan menghadapi fase keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ronde keempat, Garuda tergabung di Grup B bersama dua tim kuat Asia, Arab Saudi dan Irak. (I-3)
