Pelatih Timnas Patrick Kluivert Ikuti Upacara HUT ke-80 RI di KBRI Den Haag

Pelatih Timnas Patrick Kluivert bersalaman dengan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Mayerfa, dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, di KBRI Den Haag, Minggu (17/8/2025).(KBRI DEN HAAG)

LEBIH dari 3.600 warga negara Indonesia (WNI), anggota diaspora Indonesia, serta sahabat Indonesia (Indonesianist) di Belanda hadir untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Suasana begitu khidmat sekaligus semarak yang mewarnai pelataran Sekolah Indonesia Den Haag (SIDH) pada Minggu pagi, 17 Agustus 2025.

Upacara dimulai tepat pukul 10.00 waktu setempat dengan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas, bertindak sebagai inspektur upacara.

Kolonel Cpm Ade San Arief memimpin jalannya upacara sebagai komandan. Sang Merah Putih dikibarkan oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang beranggotakan 10 pelajar sekolah menengah, 6 putra dan 4 putri, hasil pelatihan intensif sejak 15 Juli 2025.

Komandan pasukan adalah Oeray Alvaro Waradana Putra Gufran, sementara tiga putri pengibar bendera adalah Sarah Elyssa Mayoree Pittor Manalu, Sophia Kirsten Agatha Pittor Manalu, dan Varisha Fitri Elmira, dengan Hana Anindita Irawan sebagai pembawa baki. Mereka dilatih tim gabungan Atase Pertahanan, Atase Darat, dan Atase Imigrasi KBRI Den Haag.

Perayaan tahun ini terasa istimewa karena bertepatan dengan hari Minggu, sehingga animo masyarakat meningkat tajam. Tidak hanya WNI, acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh penting yang mencuri perhatian para peserta acara antara lain: pelatih tim nasional (Timas) sepak bola Indonesia Patrick Kluivert beserta Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Tampak pula dua pemain timnas putri Indonesia yaitu Claudia Alexandra Scheunemann dan Keysha Bulgami.

Peserta upacara tampil memukau dengan pakaian adat Nusantara dan batik, memperlihatkan kekayaan budaya bangsa. Rangkaian upacara ditutup dengan aubade lagu-lagu nasional, diiringi lambaian bendera merah putih kecil oleh seluruh peserta, menciptakan pemandangan lautan merah putih yang penuh semangat persatuan.

Sebagai tradisi tahunan, Dubes RI memimpin prosesi pemotongan tumpeng tasyakuran, yang kemudian diserahkan kepada enam peraih Ambassador’s Award tahun 2025, Patrick Kluivert dan Claudia Alexandra Scheunemann, sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan.

Selepas upacara, suasana berubah menjadi lebih meriah dengan Panggung Gembira, lomba-lomba khas 17 Agustus, pameran karya siswa SIDH, stan layanan Konsuler KBRI, dan bazaar kuliner Indonesia. Menu seperti sate, rendang, bakso, pempek, es teler, dan jajanan Nusantara lainnya menjadi primadona, dengan antrean panjang dari pengunjung yang rindu cita rasa tanah air.

Di panggung hiburan, penampilan band siswa SIDH, musik suling kecapi, DJ corner, musik pop, peragaan busana Nusantara. Medley tarian daerah hingga dangdut menggoyang penonton. Joget bersama dan flash mob Tabola Bole oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan KBRI Den Haag, Paskibra, staf KBRI, dan pengunjung menjadi aksi yang penuh keceriaan dan makin menghangatkan suasana.

Ada area kreatif khusus untuk anak-anak yang mengajak mereka untuk menyalurkan kreativitas menggambar, mewarnai dan membuat prakarya yang menampilkan kemeriahan HUT Kemerdekaan RI. Tidak kalah menarik adalah sesi perlombaan khas 17 Agustus yang selalu menyedot perhatian peserta acara, antara lain lomba makan kerupuk, mengisi air ke dalam botol, lomba lari karet dan kontes Aura Farming.

Peserta segala usia dapat berpartisipasi dalam perlombaan ini. Salah satu peserta akui kalau bukan hadiahnya yang menjadi incaran, tapi suasana dan kehebohan perlombaan khas 17 Agustusan itu yang dicari.

Dubes Mayerfas beserta istri, Ibu Virna Mayerfas tampak tanpa canggung membaur bersama masyarakat Indonesia yang hadir pada perayaan HUT RI di Belanda. “Perayaan ini bukan hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mempererat persaudaraan sesama anak bangsa di perantauan,” ujar Dubes Mayerfas.

Secara khusus, Patrick Kluivert sampaikan ucapan selamat hari HUT Kemerdekaan ke-80 bagi Indonesia. Kehadiran pelatih timnas sepak bola Indonesia dan pemain timnas sepak bola putri Indonesia pada acara hari ini memberi warna tersendiri dan makin memeriahkan acara yang ditunggu-tunggu warga dan diaspora Indonesia di Belanda.