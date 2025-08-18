Meriahkan HUT ke-80 RI, ibis Styles Serpong BSD City Hadirkan Siang Malem Pesta Rakyat

ibis Styles Serpong BSD City menggelar acara Siang Malem Pesta Rakyat pada 15-17 Agustus 2025.(ibis Styles Serpong)

Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, ibis Styles Serpong BSD City menggelar acara Siang Malem Pesta Rakyat pada 15-17 Agustus 2025. Acara ini terbuka untuk umum dan menghadirkan beragam kegiatan seru yang dapat dinikmati seluruh keluarga, dengan puncak perayaan berlangsung pada 17 Agustus 2025.

Mengusung semangat kebersamaan dan keceriaan, Pesta Rakyat menyajikan berbagai kegiatan menarik, mulai dari Food Bazaar dengan menu khas Nusantara dengan harga terjangkau mulai dari Rp10.000, UMKM Bazaar yang melibatkan pelaku usaha lokal, hingga beragam hiburan seperti musik, tarian daerah, dan photo booth. Lomba antar karyawan dan tamu hotel pun diadakan pagi hari tanggal 17 Agustus 2025 sehabis upacara bendera.

Para pengunjung dapat menikmati ragam kuliner autentik mulai dari nasi udang sambel pete, nasi ayam asap cabai hijau, nasi cumi asin balado, nasi goreng kampung, char kweetiaw, mie ayam, seblak, sate taichan, sate ayam bumbu kacang, jajanan pasar, es puter, hingga berbagai pilihan Indomie dan aneka gorengan. Sajian ini menghadirkan cita rasa khas rakyat yang meriah dan ramah di kantong.

Selain kuliner, Pesta Rakyat juga menghadirkan UMKM Bazaar yang diikuti oleh berbagai pelaku usaha kreatif, antara lain My Siji Snack, Goorich, Handlove Inovasi Ecoprin, PT Inovasi Gomest Indonesia, Hasy’Yati Collection, PT Momdi Karya Gemilang, Kedaiumi, Kedai Mahray RRA, dan Enih. Partisipasi UMKM ini diharapkan dapat memberikan ruang promosi serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal di kawasan BSD City.

“Melalui Siang Malem Pesta Rakyat, kami ingin menghadirkan suasana meriah yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar BSD City dan tamu hotel, sekaligus mendukung pelaku UMKM lokal. Kami percaya bahwa perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun ini menjadi momen istimewa untuk mempererat kebersamaan," ujar General Manager ibis Styles Serpong BSD City Zainul Bahar.

Acara berlangsung di Plaza Area ibis Styles Serpong BSD City, dengan jadwal:

15–16 Agustus 2025 pukul 17:00–21:00 WIB

17 Agustus 2025 pukul 10:00–18:00 WIB

Tentang ibis Styles Serpong BSD City

Terletak strategis di BSD City, ibis Styles Serpong BSD City merupakan hotel bintang 4 yang menawarkan pengalaman menginap nyaman dengan fasilitas lengkap. Hotel ini memiliki tiga tipe kamar yaitu Superior, Premium, dan Suite, serta Grand Ballroom dengan garden yang dapat digunakan untuk berbagai acara spesial.

Untuk kebutuhan bisnis dan pertemuan, tersedia lima meeting room yang dilengkapi fasilitas modern. Bagi keluarga, hotel ini menawarkan kolam renang anak dan dewasa, outdoor playground, serta sepeda listrik dan sepeda biasa untuk berkeliling area hotel. Sementara itu, pengalaman kuliner dapat dinikmati di Streats Restaurant yang menyajikan hidangan lezat dengan layanan room service 24 jam.

Dengan fasilitas lengkap dan suasana hangat penuh gaya, ibis Styles Serpong BSD City siap menjadi pilihan ideal untuk menginap, berlibur, maupun mengadakan berbagai acara spesial. (E-3)