Rayakan Semangat Kemerdekaan Bersama Mercure Serpong Alam Sutera

Mercure Serpong Alam Sutera menggelar Pasar Budaya.(Mercure Serpong Alam Sutera )

Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-80 RI, Mercure Serpong Alam Sutera mengajak masyarakat untuk turut serta merayakan kekayaan budaya Indonesia dan semangat kebersamaan melalui rangkaian acara spesial dalam Pasar Budaya. Acara itu berlangsung pada 18-22 Agustus 2025, mulai pukul 08.00-18.30 WIB di Prefunction Area, Mercure Serpong Alam Sutera.

Pasar Budaya UMKM merupakan acara yang dipenuhi berbagai kegiatan menarik seperti kompetisi fashion show pakaian tradisional untuk anak-anak bersama Griya Elok Butik, serta kelas tari dari sanggar seni lokal bersama Mustika Ayu Dance Studio dan berbagai UMKM menarik bersama ASIPA atau Industri Kreatif & Pelaku Usaha Kota Tangerang Selatan.

Acara yang berlangsung meriah ini melibatkan 30 UMKM pilihan yang memamerkan produk unggulan mereka. Sementara itu, dalam kompetisi fashion show, para peserta anak-anak tampil memukau mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah, dinilai langsung oleh juri kehormatan, termasuk perwakilan dari Abang Nona Kota Tangerang Selatan dan Griya Elok.

Baca juga : Sambut HUT Tangsel ke-15, Mercure Serpong Alam Sutera dan ASIPA Gelar Bazar UMKM

Tidak hanya menampilkan kompetisi, acara ini juga menghadirkan kelas tari tradisional untuk anak-anak, memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan budaya Indonesia.

"We believe that celebrating independence goes beyond ceremony. It is about taking action to support our community, preserve traditions, and foster a spirit of unity." ujar Jessica Uekermann, General Manager of Mercure Serpong Alam Sutera.

Acara ini menjadi undangan terbuka bagi seluruh keluarga dan komunitas untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh makna melalui Pasar Budaya Bersama Mercure Serpong Alam Sutera. Silahkan cek Instagram @mercurealamsutera dan TikTok @mercureserpongalamsutera untuk informasi lebih lanjut. (E-3)