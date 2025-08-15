RestockTech Gandeng PT Pos Indonesia Perkuat Akses Pasar UMKM

Headline
RESTOCKTECH (PT Cerita Restock Teknologi Amannah Tbk), perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pergudangan dan pemenuhan berbasis digital, resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Pos Indonesia dan PT Pos Properti Indonesia. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pos Properti Indonesia untuk kerja sama pemanfaatan bangunan milik PT Pos Indonesia.
Penandatanganan ini bertujuan untuk mendukung ekosistem bisnis tenant Pos Properti sekaligus memperkuat sinergi antarlini bisnis dan mitra strategis. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur logistik dan distribusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, serta membantu memperluas jangkauan produk lokal ke pasar global.
Sejak berdiri pada 2020, RestockTech telah menjadi mitra penting dalam pemberdayaan UMKM melalui solusi end-to-end yang mengintegrasikan teknologi finansial, ekosistem ritel, distribusi, dan manajemen rantai pasok. Dalam kiprahnya, RestockTech telah bermitra berbagai lembaga dan institusi strategis, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, SMESCO, serta penyedia sistem omnichannel dan pusat pemenuhan terkemuka.
"RestockTech berkomitmen membantu brand lokal tumbuh melalui teknologi pergudangan dan logistik yang terintegrasi, ditunjang lokasi pergudangan yang strategis dan representatif. Bergabungnya PT Pos Indonesia dan PT Pos Properti Indonesia memperkuat ekosistem kami dalam mewujudkan tujuan tersebut," ujar CEO RestockTech M Audi Vialdo dikutip dari siaran pers yang diterima.
Dengan semangat Local Brand Movement, RestockTech mengajak UMKM di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usaha.
"Kami ingin menjadi mitra pertumbuhan bagi UMKM Indonesia. Bersama PT Pos Indonesia dan PT Pos Properti Indonesia, kami yakin kolaborasi ini akan menciptakan dampak luas, meningkatkan daya saing brand lokal, dan mendorong mereka menjadi juara di pasar global," papar Audi.
Sementara itu, PT Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah lama menjadi tulang punggung layanan pos dan logistik nasional, membawa kekuatan infrastruktur dan jaringan distribusi yang luas. Di sisi lain, PT Pos Properti Indonesia sebagai pengelola asset PosIND, akan mempersiapkan lokasi pergudangan strategis yang akan diintegrasikan dengan sistem teknologi RestockTech. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas hambatan logistik, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat ekspansi produk lokal hingga ke pasar internasional.
Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Endy PR Abdurrahman menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi peran PT Pos Indonesia dalam ekosistem logistik modern yang terintegrasi dengan teknologi.
"Dengan jaringan distribusi nasional yang kami miliki, ditambah dukungan fasilitas properti yang dikelola secara profesional oleh Pos Properti, kami optimistis dapat memberikan solusi logistik yang efisien, kompetitif, dan mampu membuka akses pasar global bagi UMKM Indonesia. Ini bukan sekadar kolaborasi bisnis, tetapi juga komitmen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal," cetusnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur PT Pos Properti Indonesia Junita Roemawi menambahkan bahwa momen ini menegaskan komitmen PT Pos Indonesia dalam akselerasi strategi, memperkuat kolaborasi, dan menjaga konsistensi langkah dalam mencapai target kinerja 2025, sekaligus menghadirkan inovasi ruang bisnis strategis yang mendorong pertumbuhan UMKM. (Fal/E-1)
