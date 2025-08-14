Dorong Transformasi Digital UMKM, Diana Dewi Diganjar Penghargaan

Ilustrasi(Dok Ist)

TOKOH pengusaha inspiratif Indonesia, Diana Dewi, pendiri Suri Nusantara Jaya (SNJ) Group dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, dianugerahi penghargaan bergengsi Lifetime Achievement Award dalam ajang Malaysia Industry Award (Minda) 2025.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa Diana Dewi dalam dunia usaha, khususnya dalam mendorong transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta inovasinya dalam mengembangkan PT Suri Nusantara Jaya (SNJ) yang dikenal dengan brand Toko Daging Nusantara.

Selama ini, SNJ dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang impor dan distribusi daging serta produk olahannya. Melalui brand Toko Daging Nusantara, SNJ bertransformasi menjadi salah satu pemain utama industri ritel daging di Indonesia dengan komitmen menyediakan produk halal, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Baca juga : Berdayakan 14,4 Juta Pengusaha Wanita, Holding Ultra Mikro BRI Tegaskan Komitmen Ciptakan Ekonomi Inklusif dan Kesetaraan Gender di Hari Kartini

Ajang Minda Awards 2025 yang diselenggarakan Federation of Malaysian Business Associations (FMBA) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, ini memberikan apresiasi kepada individu dan perusahaan yang menunjukkan pencapaian luar biasa dan berdampak signifikan bagi industri di kawasan. Penganugerahan Lifetime Achievement Award ini menandai pengakuan internasional atas kerja keras dan visinya selama ini.

Diana Dewi menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya. "Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh keluarga besar SNJ, pelaku UMKM yang tak kenal lelah berjuang, serta semua pihak yang memberikan dukungan tak terhingga. Ini adalah cambuk bagi saya untuk terus berkontribusi bagi perekonomian bangsa," ujar Diana.

Diana Dewi dikenal sebagai sosok perempuan yang gigih memajukan sektor UMKM di Indonesia. Melalui kepemimpinannya di Kadin DKI Jakarta, ia aktif menginisiasi berbagai program yang bertujuan meningkatkan daya saing dan kemampuan adaptasi UMKM di era digital.

Keberhasilannya dalam membangun Toko Daging Nusantara jadi salah satu bukti nyata kepiawaiannya mengelola bisnis dari skala kecil hingga menjadi pemimpin pasar di industrinya.

Diana Dewi berharap pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi SNJ Group, tetapi juga bagi dunia usaha Indonesia secara keseluruhan, karena kualitas dan kepemimpinan pengusaha Indonesia diakui di tingkat regional. (H-2)