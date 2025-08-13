GrabModal Salurkan Pembiayaan Rp6 Triliun kepada 445 Ribu Mitra Usaha

Headline
PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama PT Grab Teknologi Indonesia menyalurkan pendanaan senilai Rp6 triliun melalui Program GrabModal. Pendanaan itu diberikan kepada lebih dari 445 ribu mitra usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mitra pengemudi di seluruh Indonesia sejak 2023.
Sekitar 3% dari total pendanaan tersebut disalurkan ke daerah di luar Pulau Jawa. Program itu bertujuan membantu mitra mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan harian dan menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat.
Direktur Utama OVO Finansial Riady Nata dalam keterangannya pada Rabu mengatakan GrabModal merupakan bagian dari misi perusahaan untuk membuka peluang usaha secara merata.
“Pertumbuhan UMKM bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga memberi harapan, membuka lapangan kerja dan membangun ekonomi lokal dari bawah ke atas,” kata dia.
Salah satu penerima manfaat, Ziaulhaq, pemilik Nasi Kuning Daging Panjitilar di Lombok, NTB, memanfaatkan fasilitas pinjaman untuk membuka cabang kedua dan menambah karyawan. Di Labuan Bajo Manggarai Barat, NTT, Robertus, pemilik Warung AA, menggunakan dana pinjaman untuk renovasi dan pembelian peralatan masak, sehingga dapat memperluas usaha dan merekrut tenaga kerja lokal.
Menurut survei Core Indonesia (2025), layanan pendanaan bersama dalam ekosistem tertutup seperti OVO Finansial memiliki keunggulan dalam akurasi penilaian risiko dan efisiensi proses. Hal ini memungkinkan layanan berbasis digital berperan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi UMKM.
OVO Finansial, yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menawarkan proses pengajuan pinjaman GrabModal secara daring melalui aplikasi GrabMerchant tanpa memerlukan agunan, dengan limit hingga Rp150 juta dan metode pembayaran harian.
Perusahaan menyatakan akan terus memperluas akses pendanaan agar UMKM di seluruh penjuru negeri, termasuk daerah yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional, dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. (Ant/E-3)
