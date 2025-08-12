Pakar hingga Pelaku UMKM Berkolaborasi di Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025

Co Founder & Director at Sun Eater Group Kukuh Rizal Arfianto.(Dok. Istimewa)

PESTA Rakyat untuk Indonesia 2025 akan hadir menjadi ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk bertemu, belajar, dan berkembang bersama. Ajang tersebut digelar di Smesco Indonesia, Jakarta, pada 22-23 Agustus 2025.

Ada berbagai sesi inspiratif digelar antara lain Ruang Karya yang merupakan kelas interaktif bersama para mentor berpengalaman, Bincang Karya yang merupakan sesi bersama para pakar terbaik Indonesia, Pasar Karya, Temu Karya, hingga Panggung Karya yang menghadirkan acara musik spesial dari musisi terbaik tanah air.

Co Founder & Director at Sun Eater Group Kukuh Rizal Arfianto mengatakan pelaku UMKM yang ingin membangun merek kuat bisa menghadiri sesi yang diisinya. Kukuh akan mengajak peserta memahami cara membangun fondasi merek yang kokoh dan menyusun narasi yang autentik. "Dengan begitu, tercipta identitas produk yang memiliki jiwa dan nilai strategis sebagai aset bisnis jangka panjang," kata Kukuh dalam keterangan pers, Selasa (12/8/2025).

Baca juga : Hutama Karya Perkuat “UMKM Maju Berkelanjutan” lewat Fasilitasi 792 UMKM di Rest Area Trans Sumatera

Voice Over Talent & Founder of Voice Institute Indonesia Bimo Kusumo akan membagikan teknik voice over untuk meningkatkan kemampuan public speaking. "Dalam kelas ini, peserta akan belajar mengolah suara, memperkuat artikulasi, dan membangun narasi yang memikat agar tampil lebih percaya diri," ujarnya.

Sementara itu, Co-Founder & CEO of Rekosistem Ernest Christian Layman dan Creative Director of FORMAT & Advisory Board of Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) Diaz Hensuk akan berbagi cara mengubah ide menjadi solusi nyata yang berkelanjutan, lengkap dengan strategi komunikasi visual yang kuat dan berdampak untuk memperkuat posisi bisnis.

Pada hari kedua, akan hadir Irene Surosoputra (Founder of Cokelatin Signature) yang akan berbagi pengalaman membangun merek lokal yang berhasil menembus pasar internasional. Adapula Ryan Maurice Tallulah (Founder of BARDI Smart Home & 13 Other Businesses) yang akan membawakan sesi seputar strategi pemasaran yang mampu membuat produk tumbuh pesat dan melekat di hati pelanggan.

Baca juga : Showcase UMKM di Golo Mori Convention Center, Perempuan Lokal Tampilkan Hasil Pelatihan Wirausaha

Kegiatan ini juga menghadirkan Video Editor & CEO of DaunNet Media Siswanto Nandja “Ciwankcyril” yang berbagi cara membuat konten video yang menarik menggunakan platform editing dan tools AI, Kelvin Tham (Spreadsheet Platform Expert & CEO of LearnByte) akan menunjukkan cara sederhana dan efektif dalam mengelola keuangan usaha menggunakan spreadsheet.

Bagi peserta yang ingin memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung operasional bisnis, sesi bersama Taufik Hudha Nursyafaah (AI Class at Bisa AI) akan membuka wawasan baru.

Sebagai informasi, festival tahunan ini hadir sebagai bentuk komitmen Sampoerna dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan merayakan 112 tahun perjalanan perusahaan. (I-1)