Digitalisasi Mumpuni Diyakini Jadi Game-Changer Industri Logistik di Indonesia

PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan logistik sebagai sektor kunci yang akan mendapat banyak dukungan. Untuk membuat sektor logistik lebih kompetitif, baik di tingkat lokal maupun global, diperlukan solusi yang mampu melacak proses mulai dari pemesanan hingga pengiriman last mile, dari gudang hingga stok akhir.



Seluruh rantai pasok dapat dipantau secara digital dari ujung ke ujung, memberikan visibilitas penuh yang akan mengubah cara kerja logistik. Chief Customer Success Officer Ramco Systems Ltd, Subbaraman Ramaswamy, menyampaikan bahwa dari laporan terbaru dari World Economic Forum, 83% perusahaan di Indonesia menyatakan keinginan untuk mengadopsi transformasi digital pada tahun 2030, jauh di atas rata-rata global yang hanya 60%.



“Inilah salah satu aspek penting dari transformasi di industri logisitk, kami memiliki kemitraan dengan pemain lokal dan telah berinvestasi secara mendalam, baik pada solusi logistik maupun produk payroll untuk pasar Indonesia. Jika melihatnya secara menyeluruh, khususnya di sektor logistik, rangkaian solusi end-to-end yang dihadirkan Ramco akan menjadi game changer bagi perusahaan logistik di Indonesia. Inilah yang menjadi aspirasi kami berada di garis depan transformasi digital di Indonesia,” ungkapnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (14/8).



Indonesia, sambung dia, berada di garis depan dalam adopsi teknologi. Negara ini ingin mengadopsi inovasi dan perubahan global, serta menerapkan praktik terbaik dunia yang disesuaikan dengan konteks lokal.



“Karena itu, Ramco menghadirkan solusi, khususnya di bidang logistik, yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dukungan besar ini diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor logistik nasional,” tambahnya.



Sementara itu, President & Chief Operating Officer at Ramco Systems Ltd, Sandesh Bilagi, mengatakan bahwa transformasi digital adalah kebutuhan mendesak di Indonesia dan global dan semua dituntut untuk bisa beradaptasi dengan era digital.



“Kami telah mengubah cara organisasi memberikan layanan dan bagaimana pengguna dapat menikmatinya. Salah satu produk unggulan yang kami tawarkan berfungsi sebagai ERP lengkap bagi perusahaan logistik, termasuk penyedia layanan 3PL dan 4PL. Solusi ini mencakup pengelolaan transportasi, pergudangan, penentuan tarif dan penagihan, keuangan, serta rantai pasok, yang seluruhnya terintegrasi end-to-end. Sistem ini juga dilengkapi kapabilitas digital seperti electronic sign-off, pertukaran data langsung, hingga penerapan teknologi robotik di beberapa area operasional," terangnya.



Ramco Systems adalah perusahaan global yang bergerak di bidang perangkat lunak enterprise yang menawarkan solusi berbasis cloud multi-penyewa dan perangkat mobile di bidang payroll global, ERP, logistik, serta M&E MRO untuk industri penerbangan.



“Ramco saat ini telah hadir di hampir seluruh negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam beberapa kuartal terakhir, kami telah melakukan lokalisasi perangkat lunak kami dan proses itu sudah selesai, beserta semua hal lain yang telah kami rencanakan untuk Indonesia," tutur dia. (E-4)