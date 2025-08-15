ITL Trisakti Cetak Tenaga Logistik Unggulan untuk Retail dan Pergudangan

ITL Trisakti(MI/HO)

KEBUTUHAN akan tenaga terampil di bidang logistik dan manajemen material terus meningkat seiring berkembangnya sektor retail, e-commerce, dan pergudangan modern.

Tantangan efisiensi rantai pasok, digitalisasi gudang, hingga pengelolaan inventaris menuntut hadirnya sumber daya manusia yang tak hanya paham teori, tetapi juga siap praktik di lapangan.

Menjawab tantangan ini, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti menghadirkan Program Studi Diploma III Manajemen Logistik dan Material (D3 MLM), yang telah berkiprah sejak 1998.

Baca juga : TranslogFest Pertemukan Dunia Kampus dan Industri

Dengan akreditasi Baik Sekali (B) dari BAN-PT, program ini dirancang untuk mencetak lulusan vokasi yang langsung siap kerja, khususnya di bidang logistik retail dan pergudangan.

“Program D3 MLM kami fokus pada kompetensi teknis dan operasional yang dibutuhkan industri, mulai dari warehouse management, transportasi, hingga pengadaan barang,” ujar Wakil Rektor IV Trisakti Basri Fahriza.

Pendidikan yang Terarah dan Praktis

Kurikulum D3 MLM ITL Trisakti didesain untuk memenuhi kebutuhan nyata di industri logistik. Mahasiswa dibekali pemahaman mendalam tentang distribusi barang, sistem informasi logistik, pengiriman kargo, layanan pelanggan, serta pengelolaan inventaris dan pergudangan.

Baca juga : Wisuda 1.137 Mahasiswa, ITL Trisakti Siap Berkontribusi dalam Pengembangan Transportasi dan Logistik

Tersedia dua peminatan khusus, yaitu Retail Management dan Warehouse Management, yang memungkinkan mahasiswa fokus pada bidang yang paling sesuai dengan minat dan kebutuhan industri.

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Blended Learning, menggabungkan perkuliahan tatap muka dengan sistem online yang fleksibel dan adaptif terhadap tantangan zaman.

“Kami menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan mahasiswa zaman sekarang, tanpa mengorbankan unsur praktik dan kedisiplinan khas pendidikan vokasi,” tambahnya.

Lulusan Siap Kerja di Berbagai Sektor

Lulusan D3 MLM dipersiapkan untuk menempati posisi seperti operator gudang, staf logistik, analis logistik, dan teknisi rantai pasok di berbagai perusahaan, baik lokal maupun multinasional.

“Kami telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra industri dan logistik nasional untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata selama kuliah,” kata Koordinator Program Studi D3 MLM

Tidak sedikit alumni yang kini bekerja di perusahaan retail besar, penyedia layanan logistik terintegrasi, hingga sektor e-commerce yang terus berkembang.

Pendidikan yang Terkoneksi dengan Dunia Industri

Sebagai bagian dari kampus yang mengusung spesialisasi di bidang transportasi dan logistik, D3 Manajemen Logistik dan Material (MLM) ITL Trisakti menekankan pentingnya koneksi antara dunia kampus dan dunia kerja. Hal ini tercermin dari keterlibatan dosen praktisi, kunjungan industri, serta program magang yang menjadi bagian wajib dalam masa studi.

Selain D3 Manajemen Logistik dan Material, ITL Trisakti juga memiliki program studi D3 Manajemen Transportasi Udara dan D3 Manajemen Transportasi Laut. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui website resmi ITL Trisakti di www.itltrisakti.ac.id.

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, program ini terbukti konsisten mencetak lulusan vokasi yang profesional, terampil, dan siap terjun langsung dalam tantangan logistik modern.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program D3 Manajemen Logistik dan Material (D3 MLM) ITL Trisakti serta proses pendaftaran mahasiswa baru, kunjungi laman resmi kampus di pmb.itltrisakti.ac.id. Untuk informasi lengkap tentang ITL Trisakti, kunjungi itltrisakti.ac.id atau media sosial Instagram @itl_trisakti.

Untuk melihat dan mengunduh softcopy brosur, silakan klik Brosur Online Kuliah Lebih Cepat, Kerja Lebih Cepat!

Yuk, kuliah di ITL Trisakti — Be the Next Translogician (RO/Z-1)