D3 MTU ITL Trisakti: Cetak Profesional Transportasi Udara Terkini dengan Peluang Internasional ke Jepang

SEIRING eksplosi pasar penerbangan Indonesia, kebutuhan akan tenaga ahli manajemen transportasi udara berkualitas terus meningkat. Indonesia diprediksi menjadi pasar penerbangan Udara (D3 MTU) — kini berakreditasi A — yang menyiapkan lulusan siap kerja dan bersaing global.ke4 terbesar di dunia pada 2036, dengan sekitar 355 juta penumpang tahun 2034 . Untuk memenuhi kebutuhan itu, ITL Trisakti menyajikan Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi.

Pendidikan Mutakhir & Praktis

D3 MTU dirancang untuk membentuk ‘ahli madya transportasi udara’ yang kompeten, berintegritas, inovatif, dan unggul dalam pelayanan serta manajemen bandara dan maskapai. Kurikulum meliputi:

Passenger handling: layanan penumpang dari checkin hingga boarding

layanan penumpang dari checkin hingga boarding Cargo handling: pengelolaan kargo lengkap

pengelolaan kargo lengkap Safety & security management: prosedur keselamatan dan keamanan penerbangan

prosedur keselamatan dan keamanan penerbangan Sistem informasi transportasi udara dan pelayanan pelanggan modern

Metode pembelajaran bersifat blended (tatap muka + online), dipadukan praktik langsung di bandara/pusat pelatihan, serta media pengajaran modern — membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis sesuai standar industri.

Peluang Karier Tinggi

Lulusan D3 MTU bisa berkarier sebagai petugas bandara (ground handling, passenger service), staf operasi maskapai, hingga analis manajemen transportasi udara. Dengan akreditasi A, mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan pengakuan profesional.

Program SSW — Jembatan Karier ke Jepang

ITL Trisakti juga membuka peluang berkarier di Jepang lewat program Specified Skilled Worker (SSW) untuk D3 MTU:

SSW I ditujukan untuk pekerja dengan keterampilan cukup dan kemampuan bahasa Jepang tingkat menengah (JFT-Basic atau JLPT N4)

Sektor Aviation Industry masuk kategori SSW, mencakup ground handling serta cargo & passenger service .

Para mahasiswa akan mendapatkan pelatihan bahasa Jepang dan skill handling untuk memenuhi persyaratan tes, serta dibimbing dalam persiapan visa dan adaptasi budaya kerja Jepang — lengkap sesuai standar SSW Jepang .

Mengapa Jepang?

Jepang membuka pintu program SSW (Specified Skilled Worker) untuk 16 bidang industri, termasuk sektor penerbangan, sebagai solusi atas kekurangan tenaga kerja di bidang ground handling dan sejenisnya. Skema SSW I memungkinkan tenaga kerja asing tinggal hingga lima tahun dan menerima gaji setara pekerja lokal, namun tidak diperbolehkan membawa keluarga.

Dengan kombinasi keunggulan edukasi, peluang kerja internasional, serta dukungan karier di Jepang, D3 MTU ITL Trisakti menjadi pilihan strategis bagi generasi muda yang bermimpi menjadi profesional transportasi udara berkualitas global.

Untuk informasi lengkap mengenai program, persyaratan SSW, dan proses pendaftaran mahasiswa baru, silakan kunjungi laman resmi kampus di itltrisakti.ac.id atau akun Instagram ITL Trisakti di @itl_trisaktijkt.

Kōkū yusō no puro no sekai e, ippo fumidasou! — Be the Next Translogician