D3 Manajemen Transportasi Laut Cetak Profesional Transportasi Laut dan Peluang Berkarir di Luar Negeri

D3 Manajemen Transportasi Laut(Dok. Istimewa)

INDUSTRI transportasi laut memiliki peran vital dalam mendukung arus logistik dan perdagangan internasional. Menjawab kebutuhan akan tenaga profesional yang andal di sektor ini, Program Studi D3 Manajemen Transportasi Laut di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL Trisakti) hadir sebagai solusi pendidikan vokasi yang terarah dan aplikatif.

Kurikulum yang Praktis dan Relevan dengan Dunia Industri

Program ini menawarkan dua konsentrasi utama, yaitu Port Management dan Ship’s Management, yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang manajemen dan operasi dalam industri pelabuhan serta pelayaran. Mahasiswa akan dibekali dengan kompetensi seperti:

Port Operation dan Terminal Pelabuhan

ISPS Code & Port State Control

Marine Cargo Insurance

Charter Practice & Fleet Management

Shipping Agency dan Harbour Service

ISM Code & Crewing and HR Shipping Company

Kurikulum berbasis kebutuhan industri ini memungkinkan mahasiswa siap terjun langsung ke dunia kerja, dengan pendekatan pembelajaran berbasis praktik.

Baca juga : Tak Lolos PTN? ITL Trisakti Buka Peluang Beasiswa Penuh Berdasarkan Skor UTBK

Program Unggulan 2+1: Lebih Cepat Kerja

ITL Trisakti menerapkan skema pembelajaran 2+1, yaitu 2 tahun kuliah dan 1 tahun magang di perusahaan pelayaran maupun pelabuhan ternama. Skema ini memberi pengalaman nyata dan membentuk etos kerja sejak dini.

Profil Lulusan yang Dibutuhkan Industri

Lulusan dari program D3 Manajemen Transportasi Laut memiliki prospek karir yang luas di berbagai sektor, antara lain sebagai:

Operator Pelabuhan / Terminal Peti Kemas

Operator Perusahaan Pelayaran

Keagenan Kapal dan Crewing

Operator Bongkar Muat & Sea Cargo Operator

Admin Angkutan Laut dan Freight Forwarder

Surveyor & Export Import Specialist

Staff Kesyahbandaraan dan lain-lain

Dengan kompetensi tersebut, lulusan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Baca juga : ITL Trisakti Bangun SDM Transportasi dan Logistik yang Unggul

Peluang Karir di Perusahaan Ternama dan Luar Negeri

Mahasiswa dan lulusan program ini memiliki kesempatan berkarir di berbagai perusahaan pelayaran dan pelabuhan nasional maupun internasional. Selain itu, program ini juga membuka peluang kerja di luar negeri melalui berbagai bentuk kerja sama magang dan rekrutmen global, sehingga lulusan memiliki prospek karir yang luas dan kompetitif di dunia industri maritim.

Program Internasional: Bekal untuk Menjadi Global Talent

ITL Trisakti juga menawarkan program internasional yang mendukung kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja global, seperti:

Mobility Program (kuliah singkat 1–2 minggu di luar negeri)

Credit Transfer (kuliah 1–2 semester di kampus mitra luar negeri)

Internship Internasional (program magang di luar negeri)

Dengan dukungan mitra kampus luar negeri dari berbagai negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Inggris, Vietnam, dan lainnya, mahasiswa memiliki akses pada pengalaman belajar lintas budaya dan sistem pendidikan global.

Program D3 Manajemen Transportasi Laut ITL Trisakti bukan hanya mencetak lulusan yang siap kerja, tetapi juga membuka jalan menuju karir profesional bertaraf internasional. Dengan kurikulum yang terintegrasi, kemitraan industri yang luas, serta peluang internasional yang menjanjikan, program ini adalah pilihan tepat bagi generasi muda yang ingin berkarir di bidang kelautan dan logistik maritim, baik di dalam maupun luar negeri.

Yuk, wujudkan impianmu menjadi profesional di bidang logistik dan transportasi laut bersama Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL Trisakti)!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program D3 Manajemen Transportasi Laut(MTL) serta proses pendaftaran mahasiswa baru, kunjungi laman resmi pendaftaran di:

pmb.itltrisakti.ac.id

Untuk mengenal lebih dekat ITL Trisakti dan program-program unggulan lainnya, kunjungi:

itltrisakti.ac.id

Instagram: @itl_trisakti

Kuliah di ITL Trisakti — Langkah Tepat Menuju Karier Profesional di Dunia Transportasi dan Logistik.

Be the Next Translogician!