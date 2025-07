ITL Trisakti Cetak Sarjana Manajemen Transportasi Udara Siap Bersaing di Jepang dan Dunia

Program Studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen Transportasi Udara (MTU)(Dok. Istimewa)

DUNIA penerbangan global tengah menghadapi tantangan serius terkait kekurangan tenaga profesional terampil. Menurut data International Air Transport Association (IATA), sektor aviasi memerlukan jutaan tenaga kerja tambahan hingga 2040, terutama di bidang layanan penumpang, kargo, dan operasi darat. Di Jepang, fenomena ini bahkan mendorong lahirnya program Specified Skilled Worker (SSW), demi merekrut tenaga kerja asing yang siap pakai di industri transportasi udara.

Melihat peluang tersebut, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL Trisakti) secara aktif mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat global melalui Program Studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen Transportasi Udara (MTU). Program ini telah berdiri sejak sebelum 1998 sebagai D4 MTU dan kini telah bertransformasi serta terakreditasi “Unggul”, dengan kurikulum modern yang berorientasi industri.

Salah satu keunggulan unik peminatan ini adalah adanya program magang internasional selama satu tahun di Jepang, yang biasanya dilaksanakan pada semester 7 dan 8. Mahasiswa ITL Trisakti telah terbukti mampu menjalani internship dan bahkan bekerja penuh waktu setelah lulus di bandara-bandara internasional seperti Haneda dan Narita. Mereka bekerja di perusahaan ternama seperti Haneda Airport Service (HASS) yang melayani All Nippon Airways (ANA) serta berbagai penyedia jasa ground handling lainnya. Pekerjaan mereka mencakup layanan penumpang (passenger handling), check-in, boarding, serta penanganan kargo (cargo handling).

Tak hanya itu, mahasiswa MTU juga mendapatkan pelatihan dan sertifikasi internasional dari IATA, organisasi dunia di bidang transportasi udara. ITL Trisakti adalah IATA Authorized Training Center (ATC), yang berarti berwenang menyelenggarakan pelatihan resmi bersertifikasi IATA. Dengan sertifikasi ini, lulusan tidak hanya siap bersaing di pasar kerja dalam negeri, tetapi juga telah memenuhi standar kompetensi global yang diakui oleh industri penerbangan di seluruh dunia.

Mahasiswa yang telah mengikuti program magang di Jepang bahkan memiliki peluang untuk kembali bekerja di Jepang setelah lulus, berbekal pengalaman dan jaringan profesional yang telah mereka bangun selama internship. Ini menjadi nilai tambah yang signifikan bagi lulusan ITL Trisakti, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang yang terampil dan bersertifikasi internasional.

Dengan pendekatan blended learning, kolaborasi industri, kurikulum terapan, dan dukungan internasional, peminatan MTU di ITL Trisakti adalah jalur cepat menuju karier global di bidang aviasi—bagi siapa pun yang ingin “terbang tinggi” di masa depan.

